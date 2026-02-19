Werbung

Mozilla macht nun ernst: Der Firefox‑Browser erhält für Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 nur noch bis Ende Februar Sicherheitsupdates. Danach ist endgültig Schluss. Bereits seit einiger Zeit ist Firefox 115 die letzte Version, die auf den alten Microsoft‑Systemen offiziell unterstützt wird.

Bisher wurden Nutzer entsprechender Plattformen automatisch auf den Extended‑Support‑Zweig umgestellt. Ursprünglich sollte der Support bereits 2024, bzw. dann 2025 eingestellt werden, doch Mozilla hatte diese Frist wegen der nach wie vor relevanten Nutzerbasis mehrfach verlängert. Jetzt steht fest: Wer nach Februar 2026 weiterhin mit Firefox unter den obigen Windows-Betriebssystemen surft, tut dies ohne jegliche Sicherheits‑ und Kompatibilitätsupdates.

Hintergrund ist, dass Microsoft die betroffenen Betriebssysteme längst selbst abgekündigt hat und sie teilweise seit Januar 2023 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Für Mozilla wird es immer aufwendiger und teurer, Sicherheitsupdates in eine Codebasis zurückzuportieren, die auf einem veralteten Unterbau läuft. Gleichzeitig wächst das Risiko für Nutzer: Schwachstellen in Windows, die nicht mehr durch Microsoft gepatcht werden, können sich auf den Browser und andere Applikationen auswirken.

Entsprechend stellt Mozilla klar, dass man mit dem Schritt nicht nur Entwicklungsressourcen bündelt, sondern auch verhindern will, dass Firefox unter einem zunehmend unsicheren OS fälschlicherweise als "sicher" wahrgenommen wird.

Für Anwender bedeutet das: Firefox 115 ESR bleibt auf Windows 7, 8 und 8.1 zwar weiterhin startfähig, bleibt funktionell und vor allem sicherheitstechnisch jedoch stehen: Neue Updates wird es nicht mehr geben, moderne Releases werden mindestens Windows 10 und Windows 11 voraussetzen.

Damit fällt der letzte große Browser weg, der Legacy‑Windows noch voll unterstützt hat: Google Chrome hatte den Stecker bereits Anfang 2023 gezogen, Microsoft Edge folgte kurz darauf. Aus Sicht der Sicherheit ist der Rat eindeutig: Wer Firefox produktiv und online nutzen möchte, sollte spätestens jetzt den Umstieg auf ein aktuelles Betriebssystem planen.