Werbung

Nachdem Discord in der letzten Woche eine verpflichtende Altersverifikation angekündigt hatte, scheinen die Nutzer in großen Zahlen zu Alternativen abzuwandern. Ab März 2026 werden auf der Plattform alle Accounts standardmäßig als Teenager eingestuft, womit der Zugang zu sensiblen Inhalten oder Servern mit Altersbeschränkung automatisch gesperrt wird, bis das Alter aktiv nachgewiesen wird. Erst dann fallen die Beschränkungen weg, die auch App-Kommandos oder Warnhinweise bei Freundschaftsanfragen betreffen. Für viele Nutzer bedeutet das im Zweifel einen KI‑gestützten Gesichtsscan oder das Hochladen eines Ausweisdokuments. Die Aussicht darauf sorgt für massive Unruhe in der Community – und verschafft dem langjährigen Konkurrenten TeamSpeak plötzlich einen unerwarteten Nutzeransturm.

Technisch setzt Discord bei seiner in Kürze verpflichtenden Altersverifikation auf einen mehrstufigen Ansatz: Neben einem KI‑Modell, das anhand von Nutzungsverhalten und dem bisherigen Nutzerverhalten die Altersgruppe schätzen soll, kommen je nach Ergebnis auch eine gesichtsbasierte Altersschätzung per Videouplad oder der klassische Ausweis-Uploads über Partnerdienstleister zum Einsatz. Nach deutlicher Kritik präzisierte Discord zwar, dass ein Gesichtsscan oder Ausweis-Upload nur bei einer Minderheit der Nutzer nötig sein werde, und die große Mehrheit die Plattform "im Wesentlichen unverändert" weiterverwenden könne. Der Vertrauensschaden ist jedoch bereits angerichtet – insbesondere vor dem Hintergrund eines früheren Datenlecks im Oktober 2025, bei dem Nutzerdaten von rund 70.000 Nutzern kompromittiert wurden.

In den sozialen Netzwerken formierte sich schnell eine Anti‑Discord‑Bewegung, in der vornehmlich Privatsphäre‑Bedenken, DSGVO‑Konformität und die Angst vor erneuten Datenpannen im Mittelpunkt stehen. Gerade in der Gaming‑Szene, wo Discord in den vergangenen zehn Jahren Skype und TeamSpeak weitestgehend verdrängt hatte, suchen viele Communitys jetzt wieder nach Alternativen. Der naheliegende Rückzugsort: TeamSpeak, das als alter Hase im Voice‑Chat‑Segment gilt, deutlich schlanker läuft und bislang keine vergleichbare, zentrale Altersprüfung verlangt. Dass Discord zugleich stärker in Richtung eines sozialen Netzwerks tendiert, während TeamSpeak eher als echter Voicechat ohne Feed oder Nitro‑Upselling wahrgenommen wird, verstärkt den Effekt zusätzlich.

Dass die Abwanderung von Discord zu TeamSpeak unter Gamern keineswegs nur gefühlt stattfindet, bestätigt TeamSpeak selbst: In einem offiziellen Foren‑Post und parallel auf X.com spricht das Unternehmen von einem "unglaublichen Anstieg" neuer Nutzer, die beitreten und sich registrieren. In der Folge sei die Hosting‑Kapazität in vielen Regionen – insbesondere in den USA – vorerst ausgeschöpft und man arbeite mit Hochdruck daran, weitere Kapazitäten und Regionen bereitzustellen.

Das hat derzeit Folgen: Wer auf die neuen, gehosteten Servern von TeamSpeak setzt, muss je nach Region mit Wartezeiten oder eingeschränkter Verfügbarkeit rechnen, während klassische selbst betriebene TS‑Server von den Cloud-Kapazitätsproblemen nicht direkt betroffen sind.