Nachdem Apple zum Wochenauftakt mit seinen neuen AirTags 2 überrascht hatte, folgte am Mittwoch die nächste Produkteinführung und damit das nächste Abonnementmodell. Mit dem Apple Creator Studio bietet der Konzern ab sofort ein Bundlepaket an, das eine Reihe professioneller Kreativanwendungen unter einer einzigen monatlichen Gebühr von 12,99 Euro zusammenfasst. Daneben besteht die Option einer jährlichen Zahlung in Höhe von 129 Euro, was einer minimalen Kosteneinsparung von rund 7 % entspricht. Für Studierende und Lehrkräfte hat Apple ein reduziertes Angebot geschaffen, das lediglich 2,99 Euro monatlich oder 29 Euro jährlich kostet.

Zum Kern des neuen Creator-Abos gehören die sechs professionellen Anwendungen Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage. Die Apps sind auf Mac-Geräten vollständig verfügbar, während iPad-Nutzer immerhin Zugang zu Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro erhalten. Letzteres stellt eine Besonderheit dar, da es nach Apples Übernahme des Unternehmens im Jahr 2024 nun erstmals auf das iPad kommt und dort eine speziell optimierte Oberfläche mit Unterstützung für den Apple Pencil bietet.

Die kostenlosen Produktivitätsanwendungen Pages, Keynote und Numbers sowie Freeform bleiben in Konkurrenz zu Microsoft Office 365 weiterhin kostenlos zugänglich für alle, allerdings erhalten Creator-Studio-Abonnenten Zugriff auf zusätzliche Premiuminhalte und erweiterte Funktionen, wie Templates oder KI-Funktionen. Dazu gehört dann auch der Content-Hub, welcher Zugang zu einer kuratierten Bibliothek mit ausgewählten Fotos, Grafiken und Illustrationen bietet, die unmittelbar in die eigenen Projekte integriert werden können.

Zusätzlich bietet das Paket erweiterte KI-Features, darunter Super Resolution für die intelligente Hochskalierung von Fotos, Funktionen zur Entfernung von Kompressionsartefakten und automatische Kompositionsvorschläge. Die Integration von OpenAI-Modellen ermöglicht zudem die Erstellung von Bildern ausgehend von Textanweisungen über das Image-Playground-Feature. Apple betont, dass Inhalte, die in Creator Studio erstellt werden, nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.

Das Abonnement bietet auch eine praktische Freigabefunktion durch Apples Family Sharing, die es bis zu sechs Personen ermöglicht, das Paket gemeinsam zu nutzen. Neue Abonnenten profitieren von einem einmonatigen kostenlosen Probezeitraum, während Käufer eines neuen Mac oder iPad während der Markteinführung drei Monate kostenlos erhalten. Für macOS und iPadOS erfordert Creator Studio die aktuelle Version 26 oder später, wobei einzelne Apps unterschiedliche Systemanforderungen erfüllen müssen und teilweise schon unter iPadOS 18.6 laufen. Alle Programme sind vorerst weiterhin per Einmalkauf erhältlich, wobei allein Final Cut Pro mit rund 360 Euro oder Logic Pro mit 230 Euro zu Buche schlägt.

Das Paket kommt zu einem Zeitpunkt, in dem starke Konkurrenz für professionelle Kreativsoftware besteht, wo insbesondere Adobe mit seinem Creative-Cloud-Abonnement für 59,99 Euro monatlich eine etablierte Stellung besitzt.