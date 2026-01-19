Werbung

Spotify erhöht erneut die Preise für seine Premium-Abonnements. In den Vereinigten Staaten sowie in Estland und Lettland sollen die neuen Tarife in den kommenden Wochen in Kraft treten. Betroffen sind sowohl Einzel- als auch Mehrnutzerabos, wobei die monatlichen Kosten je nach Tarif um bis zu zwei US-Dollar steigen.

Das Einzelabo kostet künftig 12,99 Dollar statt bisher 11,99 Dollar. Der vergünstigte Studententarif erhöht sich von 5,99 auf 6,99 Dollar pro Monat. Deutlichere Anpassungen gibt es bei den Tarifen für mehrere Personen: Der Duo-Plan für zwei Nutzer im selben Haushalt steigt auf 18,99 Dollar, während der Family-Plan für bis zu sechs Konten künftig 21,99 Dollar pro Monat kostet.

Spotify begründet die Anpassung mit Investitionen in die technische Weiterentwicklung des Dienstes. Das Unternehmen verweist auf neue Funktionen, die in den vergangenen Monaten eingeführt wurden, darunter KI-gestützte Werkzeuge zur personalisierten Musikauswahl und Empfehlung sowie die schrittweise Einführung von verlustfreiem Audio. Letzteres erfordert höhere Anforderungen an Streaming-Infrastruktur und Datenübertragung, da Audiodateien mit höherer Bitrate und ohne Kompression bereitgestellt werden.

Nach einer langen Phase stabiler Preise hatte Spotify 2023 erstmals die Kosten für Premium-Abos angehoben. Seitdem folgten weitere Erhöhungen in kürzeren Abständen. Zuletzt wurden die Preise in den USA im Juni 2024 angepasst, während Nutzer in Deutschland im August 2025 mit höheren Gebühren konfrontiert wurden. Ob eine erneute Anpassung auf dem deutschen Markt bevorsteht, ist bislang offen, frühere Preisentwicklungen in den USA galten jedoch häufig als Vorbote.

Bestandskunden in den betroffenen Ländern sollen per E-Mail über die Änderungen informiert werden. Neukunden sehen die aktualisierten Preise direkt bei Abschluss eines Abonnements. Spotify betont, dass die Anpassungen notwendig seien, um den Funktionsumfang weiter auszubauen und gleichzeitig die Vergütung von Künstlern sicherzustellen.