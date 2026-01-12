Werbung

Google erweitert seine KI-gestützten Shopping-Funktionen um neue Werbe- und Kaufmechanismen, mit denen sich personalisierte Angebote direkt in der Suche platzieren lassen. Mit dem neuen Format Direct Offers testet das Unternehmen eine Möglichkeit für Händler, Rabatte, Sonderaktionen oder Versandvorteile unmittelbar in der KI-basierten Shopping-Erfahrung anbieten zu können. Ziel ist, die auf dem Sprachmodell Gemini aufbauenden Suchfunktionen stärker zu monetarisieren.

Im Unterschied zu klassischen Suchanzeigen werden die Angebote nicht pauschal ausgespielt, sondern situationsabhängig eingeblendet. Googles Systeme sollen dabei gezielt das Such- und Nutzungsverhalten analysieren und versuchen, eine konkrete Kaufabsicht zu erkennen. Sobald diese als hoch eingeschätzt wird, erscheinen passende Angebote ausgewählter Händler direkt im KI-Modus der Suche. Die Anbieter definieren im Vorfeld Art und Umfang der Aktionen, während die KI entscheidet, zu welchem Zeitpunkt sie angezeigt werden. Zum Start liegt der Fokus auf klassischen Preisnachlässen, perspektivisch sollen auch Produktpakete oder kostenloser Versand integriert werden.

Parallel dazu treibt Google den Ausbau eigener E-Commerce-Funktionen voran. Der Konzern reiht sich damit in einen branchenweiten Trend ein, bei dem KI-Systeme zunehmend aktiv den Kaufprozess der Nutzer begleiten. Auch OpenAI hat kürzlich eine Checkout-Funktion eingeführt, bei der Käufe direkt über ChatGPT abgewickelt werden. Microsoft berichtet indes von deutlich höheren Abschlussraten bei Nutzern, die den Copilot Checkout verwenden. Es ist daher nur logisch, dass auch Google den Kaufabschluss stärker in die eigene Plattform integrieren will.

Ein zentraler Baustein soll dabei das neu vorgestellte Universal Commerce Protocol sein. Dabei handelt es sich um einen offenen Standard, der KI-Agenten, Händler, Zahlungssysteme und Plattformen miteinander verbinden kann. Das Protokoll deckt den gesamten Einkaufsprozess ab, von der Produktsuche über den Kauf bis hin zur Nachbetreuung. Technisch ist es so ausgelegt, dass es mit bestehenden Standards wie Agent2Agent, dem Agent Payments Protocol und dem Model Context Protocol kompatibel ist. Entwickelt wurde das System gemeinsam mit Unternehmen wie Shopify, Walmart, Target, Etsy und Wayfair und wird von zahlreichen weiteren Akteuren aus dem Handels- und Zahlungsumfeld unterstützt.