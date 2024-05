Werbung

In einem per YouTube ausgestrahlten Spring-Update-Event hat OpenAI einige Neuerungen verkündet. Die Zusammenarbeit mit Apple für iOS 18 oder die Vorstellung eines neuen Large Language Models namens GPT-5 waren allerdings nicht dabei. Nicht weniger interessant ist allerdings das, was man vorgestellt hat.

Die wichtigste Neuerung ist sicherlich die Vorstellung von GPT-4o. Das kleine "o" steht bei für "omni" – Sprache, Text und Bild sollen vereint werden. Bei GPT-4o handelt es sich um das bisher fortschrittlichste Modell von OpenAI, das im Vergleich zu GPT-4 Turbo noch schneller und in der direkten Kommunikation via Sprache punkten soll.

Dazu will man einerseits die Umwandlung von Sprache zu Text, die Bearbeitung der Anfrage und wiederum die Umwandlung von Text in Sprache deutlich beschleunigt haben. Letztendliches Ziel ist es mit den Antwortzeiten auf das Niveau einer menschlichen Konversation zu kommen.

Die Interaktionsmöglichkeiten mit GPT-4o sollen hoch sein. Nicht nur per Sprache sind Eingaben möglich, sondern auch singend und letztendlich sollen sogar Videos möglich sein. So kann man GPT-4o ein Video eines Fußballspiels zeigen und es dann nach den Regeln fragen.

In einer erste Phase soll GPT-4o mit Text- und Bildeingabe verfügbar gemacht werden. Die Spracheingabe soll in den kommenden Wochen per Alpha-Version folgen. Dies wird aber auf die kostenpflichtige Version begrenzt sein. Im Vergleich zu GPT-4 Turbo soll GPT-4o nur halb so teuer sein.

Weitere Informationen zu GPT-4o sind in einem Blog-Beitrag von OpenAI zu finden.

ChatGPT mit mehr Funktionen und einer macOS-App

Außerdem kündigt OpenAI an, dass die kostenlose Variante von ChatGPT um weitere Funktionen erweitert wird. Diese basiert nun auf GPT-4 und nicht mehr nur auf GPT-3.5. Je nach Andrang auf den Chatassistenten bekommt der Nutzer der kostenlosen Version also entweder Zugriff auf GPT-4 oder bei hohem Andrang eben GPT-3.5.

Für macOS wird es bald eine App geben, die Zugriff auf ChatGPT gewährt. Wer für ChatGPT bezahlt, bekommt die App schon heute, alle anderen müssen sich noch gedulden. Im Verlaufe des Jahres soll eine Windows-Variante folgen.

Weitere Details zur App und der freien Variante von ChatGPT finden sich in einem Blog-Beitrag von OpenAI.