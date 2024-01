Werbung

Microsoft ist fleißig dabei, seinen neuen KI-Assistenten Copilot kontinuierlich weiterzuentwickeln. Neben neuen Funktionen erweitert der Konzern nun auch die möglichen Abonnements.

So bildet Copilot Pro ein neues Premium-Abonnement für Einzelpersonen, wie Power-User und Kreative, das eine höhere Serviceebene für KI-Funktionen zugänglich macht. Dabei werden die KI-Funktionen von Copilot auch für Microsoft 365 Personal- und Family-Abonnenten nutzbar sowie dessen neue Funktionen. Dazu gehört etwa der Zugang zu Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auf PC, Mac und iPad.

Mit Copilot GPT kann nun auch das Verhalten der Software zu einem Thema angepasst werden. Eine Handvoll Profile für bestimmte Zwecke wie Fitness, Reisen, Kochen, stehen bereits zur Verfügung. Copilot Pro-Nutzer sind zudem in der Lage, ihre eigenen Copilot GPTs mit dem Copilot GPT Builder zu erstellen.

Ebenfalls dabei ist ein bevorzugter Zugriff auf die neuesten Modelle. So lässt sich mit Copilot Pro auch GPT-4 Turbo nutzen, um eine schnellere Leistung zu erzielen. In Kürze soll zudem die Möglichkeit hinzu kommen, zwischen den Modellen wechseln zu können, um das persönliche Erlebnis so nach Belieben optimieren zu können. Dazu gesellt sich auch die allgemeine Verfügbarkeit der Copilot-App für iOS- und Android-Telefone. Copilot Pro kann für 20 Dollar pro Nutzer pro Monat abonniert werden.

Neu ist ebenfalls, dass Copilot für Microsoft 365 nun noch mehr Geschäftskunden zur Verfügung gestellt wird, indem die Verfügbarkeit auf Unternehmen jeder Größe, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, ausgeweitet wird, also auf Kunden mit Microsoft 365 Business Premium und Business Standard. Dabei können nun einzelne Plätze zwischen einem und 299 für 30 Dollar pro Person und Monat erworben werden. Die Mindestabnahme von 300 Plätzen wurde gänzlich gestrichen. Gewerbliche Kunden können Copilot für Microsoft 365 zudem über Microsofts Netzwerk von Cloud Solution Provider-Partnern erwerben.