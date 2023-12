Werbung

Heute geht eine neue Version der mobilen Discord App online. Bereits seit 2015 existiert neben der Desktop-Anwendung des Dienstes auch eine Version für Apple und Android. Um die App zu überarbeiten, wurde von Discord ein eigenes Team ins Leben gerufen, das sich alleine mit dieser Aufgabe befassen sollte. Nach einem Jahr Arbeit ist man nun bereit, die Neuerungen zu präsentieren. Durch das Update soll "Mobile als eigenständige Erfahrung" funktionieren und nicht mehr nur neben der Desktop-App verwendet werden.



Zu den optischen Neuerungen zählt ein neuer Look der Navigationsregisterkarten. Ab sofort sind Server, Nachrichten, Benachrichtigungen und der Tab "Du" direkt nach dem Start der App zugänglich. Discord verspricht, dass in Zukunft noch weiter an dem Tab Server gearbeitet wird, um dessen Look zu verbessern. Die Nachrichten zeigen jetzt auch die aktuelle Aktivität der Beteiligten an. Durch eine neue Suchfunktion können nicht mehr nur einzelne Chats sondern alle Nachrichten gleichzeitig durchsucht werden.

Benachrichtigungen führen ab jetzt direkt zum betreffenden Ort wenn man darauf klickt. Gelesene Benachrichtigungen werden fortan automatisch gelöscht, nachdem sie gelesen wurden. Unter dem Tab "Du" wurde eine Suchfunktion implementiert, die die Suche nach Einstellungsoptionen ermöglicht. Es gibt außerdem einen neuen Nachtmodus, der rein schwarz ist. So soll besonders auf OLED-Geräten ein wenig Energie gespart werden. Sprach- und Videoanrufe haben ebenfalls einen neuen Look erhalten. Trotz der vielen Neuerungen startet die App nun wesentlich schneller. Die Startzeit der App wurde auf Android um 55 % und auf iOS um 43 % reduziert.