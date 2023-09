Werbung

2022 hatte Spotify rund 489 Millionen aktive Nutzer. Im zweiten Quartal 2023 sind diese sogar auf 551 Millionen angestiegen. Alle Nutzer haben seit zwei Jahren die Möglichkeit, sich mit Spotify Lyrics die Texte der abgespielten Lieder anzeigen zu lassen.

Jeder mit einem Spotify-Account kann diese Funktion bisher nutzen. Dabei ist es egal, ob man einen kostenpflichtigen Account oder einen werbefinanzierten, kostenlosen Account nutzt. Der Dienst funktioniert über eine Zusammenarbeit mit Musixmatch. So können Nutzer die Texte direkt in der Spotify-App anzeigen lassen und mitlesen, während das Lied läuft. Scheinbar ist nun aber die Überlegung, diesen zusätzlichen Dienst in den Premiumbereich zu verschieben.

In den letzten Tagen erhielten ausgewählte Nutzer, die nicht über einen Bezahl-Account verfügen die Meldung "Genießen Sie Liedtexte auf Spotify Premium". Darauf angesprochen gab PR-Manager CJ Stanley bekannt, dass es sich hierbei aktuell noch um einen Test handele, der nur einige Nutzer auf bestimmten Märkten betrifft. Ob der Test die erhofften Ergebnisse geliefert hat und wie das Unternehmen bezüglich der Songtexte in Zukunft verfahren will, ist aktuell nicht bekannt.

Durch die steigenden Nutzerzahlen konnte Spotify auch seinen Jahresumsatz um 11 % erhöhen. Der größte Konkurrent der Plattform ist nach wie vor Apple Music.