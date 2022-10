Werbung

Der kostenlose Passwortmanager KeePassXC hat ein neues Update erhalten. Mit der Version 2.7.3 steht unter anderem eine erweiterte Unterstützung für Tags zur Verfügung. Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Eintragsvorschau.

Zusätzlich wurden diverse Fehler behoben. Dazu zählt unter anderem ein Deadlock in der UI, der beim Speichern auftreten konnte. Aber auch zahlreiche Bugs in Kombination mit Windows Hello wurden laut den Entwicklern behoben. Die komplette Changelog des KeePassXC 2.7.3 findet sich hier.

KeePassXC ist ein kostenloser Open-Source-Passwortmanager, bei dem es sich um einen Community-Fork von KeePassX handelt. Die Software basiert auf Qt5-Bibliotheken und ist eine plattformübergreifende Anwendung, die unter Linux, Windows, macOS und BSD genutzt werden kann.

Somit ist es möglich, die Datenbank mit den gespeicherten Passwörtern auf einem Netzlaufwerk wie zum Beispiel einem NAS abzulegen. Anschließend können alle Clients auf die Passwörter zugreifen.

Neben dem reinen Speichern von Passwörtern stehen den Usern noch weitere nützliche Funktionen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem diverse Shortcuts. Mit STRG + B lässt sich der Benutzername und mit STRG + C das Passwort in den Zwischenspeicher kopieren. Allerdings bleiben die Daten dort nur für eine kurze Zeit gespeichert. Ebenfalls ist es möglich Passwörter zu generieren. Neben den verwendeten Zeichen lässt sich auch die Länge der Kennwörter nach Belieben wählen.

Die Datenbank wird entweder per Masterpasswort oder durch eine Key-File, die zum Öffnen benötigt wird, geschützt.

Der kostenlose Download und mehr Informationen zum Passwortmanager selbst können auf der offiziellen Webseite des Open-Source-Projekts gefunden werden.