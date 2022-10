Werbung

Apple Music ist ab sofort auch im Microsoft Store erhältlich. Den Apple-Dienst können aktuell jedoch nur Xbox-Besitzer nutzen. Alle Windows-User müssen sich noch bis zum nächsten Jahr gedulden. Allerdings werden sowohl Apple Music als auch Apple TV in Kürze in einer Vorabversion für Windows zur Verfügung stehen. Damit sind alle Abonnenten der genannten Dienste in der Lage, Musik und Fernsehsendungen nativ unter Windows abzuspielen, ohne auf die Web-Version zurückgreifen zu müssen.

Microsoft integriert außerdem iCloud-Fotos in seine Fotos-App unter Windows 11. Um das neue Feature zu verwenden, müssen alle Windows-User die aktuelle iCloud-Windows-App von Apple installieren. Bereits seit zwei Jahren ist Apple TV auf Xbox-Konsolen verfügbar. Im vergangenen Jahr erschien Apple Music für Sonys PlayStation 5.

Zudem hat Microsoft im Rahmen seines Surface-Events unter anderem das Surface Pro 9 der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Informationen zum neuen Pro 9 finden sich hier.