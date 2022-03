Insider-Build Windows 11: Werbung im Windows-Explorer kommt

Microsoft scheint sich von der Werbung im Windows-Betriebssystem nicht verabschieden zu wollen und zieht erneut die Missgunst seiner Nutzer auf sich. Mit dem neuen Insider-Build von Windows 11 gibt es neben Tabs im Windows Explorer auch Werbung. In der Version 22572 wird ein Banner eingeblendet, der Nutzern die erweiterten Schreibvorschläge des Microsoft Editors empfiehlt.

Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Microsoft aus den Reaktionen der Vergangenheit gelernt hat. Allerdings scheint dies nicht der Fall zu sein und man versucht weiter Werbung im System zu verteilen. Bereits seit einiger Zeit werden Windows-10-Nutzer auf ein Upgrade auf Windows 11 hingewiesen.

Auch wenn Microsoft derzeit nur für eigene Produkte die Werbetrommel rührt, bedeutet dies keinesfalls, dass in Zukunft nicht auch Drittanbieter Werbeplätze in Betriebssystemen von Microsoft erstehen können. Zumal Anzeigen direkt in Windows recht prominent platziert werden könnten. Ob Startmenü, Einblenden auf dem Desktop oder im Explorer: Microsoft kann hier sicherlich in die Vollen gehen.

Spannend bleibt hingegen, wie die Nutzer reagieren werden. Insbesondere im Unternehmensumfeld ist ein Wechsel des Betriebssystems nicht mal eben realisiert. Privatanwender können neben Apple auch auf Ubuntu oder eine andere Linux-Distribution ausweichen - sofern die genutzten Programme damit kompatibel sind.

Allerdings bringt der neue Insider-Build 22572 auch erfreuliche Features mit sich. Außer den bereits erwähnten Tabs im Explorer gibt es unter Windows 11 zwei Applikationen als native Apps. Sowohl Family als auch Clipchamp stehen in Zukunft als Inbox-App zur Verfügung. Family dient zur Verwaltung verschiedener Microsoft-Konten und deren Nutzungsrechten. Clipchamp stellt den Nachfolger vom bekannten Windows Movie Maker dar. Eine komplette Übersicht aller Features des neuen Builds gibt es hier.