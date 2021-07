Tik-Tok-Konkurrenz: Google bringt YouTube Shorts nach Deutschland

Google hat seinen Tik-Tok-Klon "YouTube Shorts" bereits seit geraumer Zeit in Erprobung. So wurde die Kurz-Video-Funktion in der YouTube-App auf dem indischen Markt schon im September letzten Jahres freigeschaltet. Damals bannte Indien aufgrund von Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarn China über 59 chinesische Apps, darunter auch Tik Tok. Die App zählte bis zu diesem Zeitpunkt rund 120 Millionen User in dem Land mit über 1,3 Milliarden Einwohnern.

Wie YouTube auf seinem offiziellen Blog nun angekündigt hat, will man die den Kurzvideo-Dienst bald auch nach Deutschland holen. So hat man seit der erstmaligen Einführung der Funktion die Beta-Phase auf 26 weitere Länder ausgeweitet, mit vielversprechenden Ergebnissen. Nun wolle man YouTube Shorts weltweit in mehr als 100 Ländern verfügbar machen - unter anderem auch in Deutschland.

Zudem präsentiert das Unternehmen neue Funktionen und Features, die zeitgleich mit dem Release eingeführt werden sollen und gibt einen Ausblick auf kommende Neuerungen. So können Nutzer ab sofort eine Multisegment-Kamera nutzen, um Videoclips aneinanderzureihen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Videos mit Musik aufzunehmen sowie Geschwindigkeitseinstellungen zu kontrollieren.

Des Weiteren gibt es nun die Möglichkeit, Audio-Inhalte aus Milliarden von Videos weltweit auf YouTube zu sampeln. Die Creators haben dabei die Kontrolle und können sich abmelden, wenn sie nicht möchten, dass ihr Video für einen Remix verwendet wird.

Weitere Neuerungen sind unter anderem:

das Hinzufügen von Text zu bestimmten Punkten in Eurem Video

das Einfügen von Audio-Samples von anderen Kurzfilmen in Eure eigene Kreation

das automatische Hinzufügen von Untertiteln zu Eurem Short

das Aufnehmen von bis zu 60 Sekunden mit der Shorts-Kamera

das Einbinden von Clips aus der Galerie Eures Telefons, um Eure mit der Shorts-

Kamera gemachten Aufnahmen zu ergänzen