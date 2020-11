Neues WhatsApp-Update ermöglicht automatisch ablaufende Nachrichten

Das neuste Update der in Deutschland sehr beliebten Messenger-App WhatsApp bringt einige neue Funktionen mit sich. Die interessanteste davon dürfte für die meisten Nutzer wohl das Einführen sogenannter "ablaufender Nachrichten" sein. Wie aus der offiziellen Infoseite und dem FAQ von WhatsApp hervorgeht, sollen nach dem Aktivieren der Funktion für einen Chat, sämtliche Nachrichten nach einer Frist von sieben Tagen verschwinden. In Gruppenchats muss die Funktion von einem Gruppen-Admin aktiviert werden. Einen anderen Zeitraum können Nutzer momentan nicht festlegen.

Weiterhin heißt es, dass die Nachrichten ebenfalls verschwinden, wenn ein Nutzer die App, bzw. den Chat, sieben Tage oder länger nicht aufgerufen hat. Es könne jedoch sein, dass der Chatpartner oder Mitglieder in einem Gruppenchat die bereits abgelaufene Nachricht noch in den Benachrichtigungen des eigenen Smartphones sehen. Sollte jemand auf eine abgelaufene Nachricht antworten und zu diesem Zwecke die Zitierfunktion nutzen, bleibt die Nachricht ebenfalls im Zitierfenster der Antwort zu lesen. Außerdem ist die Funktion nicht an die Nachrichten als solche gebunden, sondern stets an den jeweiligen Chat, weshalb eine Weiterleitung einer "ablaufenden Nachricht" in einen Chat ohne diese Funktion, dazu führt, dass dort die Nachricht erhalten bleibt.

Wenn ein Nutzer die Backup-Funktion nutzt und "ablaufende Nachrichten" enthalten sind, werden diese beim Wiederherstellern ebenfalls gelöscht. Dennoch weist WhatsApp explizit daraufhin, keinerlei sensible Informationen an Personen zu schicken, denen man nicht vertraue. Selbst bei der Nutzung der Funktion ist es aufgrund oben genannter Tatsachen und der Möglichkeit, einen Screenshot zu machen, ein Leichtes, die Nachricht am Verschwinden zu hindern.

Die Funktion umfasst ebenfalls Fotos, Videos und andere Medien. Sollten Nutzer jedoch die automatische Speicherung in der eigenen Galerie aktiviert haben, verschwinden die Medien nur im Chat, sind jedoch auf dem Smartphone der entsprechenden Person weiterhin gespeichert.

Einen Blick auf die kompletten Neuerungen und weiteren Hinweisen gibt es in der offiziellen FAQ.