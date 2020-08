Für AMD Ryzen: ZenTimings zeigt DRAM-Timings und Takt-Domains an

Das Zusammenspiel aus Ryzen-Prozessor und DRAM-Einstellungen hat weiterhin eine große Bedeutung, denn mit den richtigen Einstellungen kann die Leistung der Prozessoren von AMD deutlich nach oben geschraubt werden. Dazu muss man die richtigen Einstellungen kennen. Programme wie der DRAM Calculator sollen dabei helfen. Auch AMD bietet mit dem Ryzen Master entsprechende Software an.

Ein Nutzer namens irusanov arbeitet schon seit einiger Zeit an einem Tool namens ZenTimings. In Zusammenarbeit mit der RAM-OC-Community entwickelt ist kürzlich die Version 1.1 erschienen und diese bringt maßgeblich Änderungen, bzw. Verbesserungen. Neben den zahlreichen Haupt- und Sub-Timings liest ZenTimings die Taktraten des Infinity Fabric und Memory Controller aus. Die wichtigsten Spannungen werden in ZenTimings ebenfalls ausgelesen – zumindest solche, die nicht jedes Tool mit anzeigt, die im Zusammenspiel mit dem Speicher jedoch durchaus wichtig sein können.

Die folgenden Änderungen gibt es in der Version 1.1:

Add most of the known timings

Add FCLK, MCLK and UCLK readings for supported platforms

Add VDDSOC, CLDO_VDDP and CLDO_VDDG for supported platforms

Add memory controller settings for desktop platforms

Add auto-refresh option for frequencies and voltages

Add debug functionality

Add "Copy to clipboard" to screenshot save dialog

Make a screenshot of the app window without shadow

Redesign the layout completely

Der Download des kleinen, aber aufschlussreichen Tools ZenTimings ist hier möglich.