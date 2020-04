Investcorp aus Bahrain akquiriert deutschen Antivirenhersteller Avira

Der deutsche Antivirenhersteller Avira hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der Investcorp Technology Partners IV akquiriert wurde. Besagte Akquisition ist nach Angaben von Avira die erste institutionelle Investition seit der Firmengründung von Tjark Auerbach im Jahr 1986. Laut Aussagen von Tjark Auerbach habe man mit Investcorp einen Investitionspartner gefunden, der die Werte des Gründers teilt.

Avira integrierte im Juni 2004 als weltweit erstes Unternehmen einen Schutz gegen Internet-Dialer. Im gleichen Jahr erfolgte eine Portierung des Antivirenprogramms auf Linux. Allerdings wurde die Unterstützung am 30. Juni 2013 wieder eingestellt. Mit der Veröffentlichung der Version 2012 nannte das Unternehmen zudem seine Produktpalette um. Die zuvor genutzte Marke AntiVir wurde komplett aufgegeben.

Travis Witteveen, Geschäftsführer bei Avira äußerte sich zur Übernahme wie folgt: “Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das über eine so umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit wachsenden Technologie- und Softwareunternehmen verfügt. Die Investition bestärkt uns in unserer Geschäftsstrategie und ermöglicht es uns, unser profitables Wachstum im Verbraucher- und OEM-Segment weiter zu forcieren.“

Avira mit Sitz in Deutschland unterhält Niederlassungen in Europa und Standorte in den USA sowie Asien. Der Hersteller bedient neben dem OEM- auch den Verbrauchermarkt und schützt laut eigenen Angaben über 500 Millionen Endgeräte weltweit. Das Unternehmen hat sich auf Anti-Malware, Threat Intelligence und IoT-Lösungen spezialisiert.

Investcorp ist ein Unternehmen, das in mittelständische Technologie-Firmen mit besonderem Schwerpunkt auf IT-Sicherheit, Daten/Analytik und Finanztechnologie/Zahlungsverkehr investiert. Frühere Investitionen beinhalteten Utimaco, Sophos, Optiv, SecureLink, CoreSec, Nebulas, iT-CUBE, CSID, OpSec und Impero.

“Wir freuen uns, eine weitere hochwertige Ergänzung unseres Portfolios bekannt zu geben. Avira stellt eine attraktive Möglichkeit dar, in ein IT-Sicherheitsgeschäft zu investieren.“, sagt Gilbert Kamieniecky, Geschäftsführer und Leiter des Private Equity-Geschäfts von Investcorp Technology. Die Übernahme unterliegt weiterhin der kartellrechtlichen Genehmigung.