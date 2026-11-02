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Mit dem Apex 1 stellt Alphacool im Januar 2024 den ersten CPU-Wasserkühler seiner Apex-Serie vor. Die Markteinführung erfolgte ein Jahr später. Der Kühler richtet sich an Nutzer von Custom-Wasserkühlungen und kombiniert eine Konstruktion aus Kupfer, Messing und Aluminium mit einer integrierten aRGB‑Beleuchtung. Nun hat Alphacool eine weiße Variante des Apex 1 nachgereicht.

Ein paar Worte zum Wasserkühler selbst: Bei der Variante für AMDs AM5-Plattform setzt Alphacool auf einen versetzten Kühlerboden, der nicht mittig über dem Prozessor positioniert ist. Stattdessen soll die Kühlflüssigkeit gezielt über den Bereich mit der höchsten Wärmeentwicklung (Hotspot) geführt werden. Für die Wärmeübertragung kommen die bereits bekannte Kreuzschlitzstruktur sowie die weiterentwickelte 3D-Jetplate 2.0 zum Einsatz. Letztere soll durch ihre Geometrie den Druck beziehungsweise die Strömungsgeschwindigkeit der Kühlflüssigkeit im Bereich der Kühlfinnen erhöhen. Eine vorgeschaltete Kammer dient dazu, die einströmende Flüssigkeit zu beruhigen und möglichst gleichmäßig über die Jetplate und die darunterliegenden Kühlstrukturen zu verteilen.

Der untere Teil des Kühlers besteht aus einem massiven Kupferblock, während das Anschlusselement aus Messing gefertigt wird. Beide Komponenten werden mittels CNC-Fräsverfahren aus entsprechenden Materialblöcken hergestellt. Ein Aluminium-Cover umschließt den Großteil der Konstruktion und verdeckt zugleich die Befestigungselemente. In die Oberseite sind mehrere Designelemente integriert, durch die die aRGB-Beleuchtung sichtbar wird. Ein zusätzliches Leuchtelement an der rechten Seite strahlt in Richtung der Arbeitsspeicher-Steckplätze.

Die Abdeckung ist so gestaltet, dass sowohl der CPU-Sockel als auch die Montagebohrungen des Mainboards weitgehend verdeckt werden. Die Befestigung erfolgt über eine rückseitige Backplate, die mit dem von oben aufgesetzten Kühler verschraubt wird.

Die weiße Variante des Apex 1 ist direkt bei Alphacool erhältlich und kostet 189,89 Euro. Die schwarze Variante ist direkt beim Hersteller für 178,89 Euro erhältlich, im Handel aber für etwa 160 Euro zu finden.