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Mit der MEG CORELIQUID E15 360 stellt MSI eine neue Flaggschiff-AiO vor, deren Pumpenkopf ein 6,67 Zoll großes, um 110 Grad gebogenes 2K-AMOLED-Display trägt. Dazu kommen ein 30 mm dicker 360-mm-Radiator, drei ARGB-Lüfter mit gegenläufig drehendem Mittellüfter und eine Ein-Kabel-Lösung für Pumpe, Lüfter, Beleuchtung und Display. Unterstützt werden Intels Sockel LGA1700 und LGA1851 sowie AMDs AM4- und AM5-Fassung.

Das AMOLED-Panel löst mit 2.240 x 1.080 Pixeln auf und ist um 110 Grad statt der sonst üblichen 90 Grad gebogen. Laut MSI folgt diese Krümmung der natürlichen Blickachse und soll das Bild sowohl in klassischen Midi-Towern als auch in Panorama-Gehäusen gut ablesbar machen. MSI bewirbt zudem 3D-Effekte, die ohne Brille wirken sollen.

Die Steuerung übernimmt die eigenständige Software MSI EZ Display mit vier Themes, anpassbarer Schriftfarbe und eigenen Bildern oder Videos. Drei Modi stehen zur Wahl:

Vollbild: die gesamte Fläche für Animationen, Videos oder Systemwerte

die gesamte Fläche für Animationen, Videos oder Systemwerte Split Screen: Motiv auf der Frontfläche, Hardware-Status auf der abgewinkelten Kante

Motiv auf der Frontfläche, Hardware-Status auf der abgewinkelten Kante Extended Mode: das Display erweitert den Windows-Desktop, etwa für Medienwiedergabe, Stream-Monitoring oder Tool-Fenster

Der Pumpenkopf aus Aluminium dient zugleich als Kühlkörper für das AMOLED-Panel selbst. Das soll Überhitzungen verhindern und die Leuchtkraft langfristig erhalten. Angaben zu Helligkeit oder Bildwiederholrate macht MSI jedoch nicht.

Der Aluminium-Radiator misst 397 x 124,5 x 30 mm und fällt damit dicker aus als viele 27-mm-Modelle. Darauf sitzen drei vormontierte 120-mm-Lüfter im gemeinsamen Rahmen, die mit 800 bis 2300 U/min drehen. Bei MSIs Laminar-Focus-Technik läuft der mittlere Lüfter gegenläufig, um Turbulenzen und Geräusche zu reduzieren.

Die Pumpe arbeitet mit einem sensorlosen Dreiphasenmotor und dreht mit maximal 3000 U/min. Beim Start führt sie eine Phasen-Kalibrierung durch, die die Magnete vor dem Hochlaufen exakt ausrichtet. Dazu kombiniert MSI eine eigens formulierte graue Wärmeleitpaste mit einer Wärmeleitfähigkeit von 7 W/(m·K).

Als Sicherheitsfunktion beschleunigen bei Ausfall eines Lüfters die beiden übrigen automatisch. Das soll sofortiges Thermal Throttling verhindern und das System stabil halten, bis der Defekt behoben ist.

Die technischen Daten im Überblick Komponente Merkmal Wert Pumpe Drehzahl 3000 ± 300 U/min Leistungsaufnahme 6,24 ± 1,248 W Lebensdauer 50.000 Stunden bei 40 °C Wasserblock Abmessungen 71,63 × 68,5 × 64,97 mm Display Typ / Größe 6,67 Zoll AMOLED, 110° gebogen Auflösung 2240 × 1080, 372 ppi Radiator Material / Maße Aluminium, 397 × 124,5 × 30 mm Schläuche Länge / Material 390 mm, EPDM + IIR Lüfter Anzahl / Größe 3 × 120 mm Drehzahl 800–2300 ± 230 U/min Luftstrom / Druck 217,91 CFM / 3,84 mm H₂O Lautstärke 39,58 dB(A) Lager / Lebensdauer FDB, 40.000 Stunden bei 40 °C Beleuchtung Typ ARGB Gen2 Wärmeleitpaste Leitfähigkeit 7 W/(m·K) Kompatibilität Sockel Intel 1700/1851, AMD AM4/AM5 Garantie Kühler / Display 6 / 2 Jahre

MSI setzt beim Einbau auf möglichst wenig Kabel. Über den proprietären EZ-Conn-Anschluss genügt ein einziges Kabel für Display, Lüfter, ARGB und Pumpe, der Lüfter-Hub ist integriert und nutzt MSIs JAF_2-Anschluss. Für Mainboards ohne passenden Header liegen allerdings Adapter bei.

Der Bildschirm verbindet sich über magnetische Pogo-Pin-Kontakte mit der Pumpe. Die Intel-Halterung ist ab Werk bereits vorinstalliert, für AMD werden lediglich zwei beiliegende Adapter ergänzt, ohne etwas abzubauen. Eigene 90-Grad-Schlauchclips sollen die 390 mm langen EPDM-Schläuche so führen, dass sie optisch an Hardtube-Custom-Loops erinnern. Die ARGB‑Beleuchtung (Gen2) lässt sich über MSI Center mit Mystic Light konfigurieren und synchronisieren.

MSI positioniert die MEG CORELIQUID E15 360 klar als Luxus-Flaggschiff der MEG-Serie, bei der Optik und Bedienkomfort im Vordergrund stehen. Das gebogene AMOLED-Display mit Desktop-Erweiterung, die Ein-Kabel-Verkabelung und die Lüfter-Ausfallkompensation heben sie von gängigen 360-mm-AIOs ab. Ob der 30-mm-Radiator und die neue Pumpe auch messbar mehr Kühlleistung bringen, muss ein Praxistest zeigen. Angaben zu Display-Helligkeit und Bildwiederholrate fehlen bislang. Gekauft werden kann die AiO-Wasserkühlung direkt im MSI-Store für 399 Euro.