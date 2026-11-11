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Bereits im August riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Alphacool zu bewerben. Gesucht wurden vier Tester für einen neuen Wasserkühlungs-Lesertest. Zur Verfügung gestellt werden sollten hierfür vier Reservoirs mit integrierter DDCzero-PWM-Pumpe und ein separates Pumpentop samt Pumpe. Wir geben nun die Teilnehmer bekannt.

In Zusammenarbeit mit Alphacool suchen wir vier Hardwareluxx-Leser für einen neuen Wasserkühlungs-Lesertest. Zur Verfügung gestellt werden hierfür vier Reservoirs mit integrierter DDCzero-PWM-Pumpe und ein separates Pumpentop samt Pumpe. Die Teilnehmer können sich jeweils eine Variante aussuchen, in ihrem eigenen System einsetzen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht für unser Forum veröffentlichen. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket dann natürlich wieder behalten werden.

Alle Testpakete teilen sich eine kompakte DDCzero-Pumpe mit 4-Pin-PWM-Anschluss. Alphacool nennt je nach Modelltyp einen Regelbereich von bis zu 4.800 U/min, eine maximale Förderhöhe von 1,4 m, bis zu 220 l/h Durchfluss und 6,2 W Leistungsaufnahme.

Vier Reservoirs, ein Pumpentop

Die drei flachen Reservoirs der Serie unterscheiden sich vorwiegend in der Größe und damit dem Füllvolumen. Das Flat Reservoir 90 ist mit 93 mm Länge und 26 ml Füllvolumen die kompakteste Variante. Das Flat Reservoir 140 kommt auf 143 mm und 70 ml. Das 200er-Modell bietet 203 mm Länge und 76 ml Füllvolumen und besitzt zusätzlich einen zweiten Pumpenplatz. Eine zweite Pumpe bekommen die späteren Tester für für einen ausführlichen Vergleichstest ebenfalls mit dazugeschickt.

Das XS Reservoir verfolgt einen anderen Aufbau: Es misst 80,3 x 60,87 x 58,3 mm, fasst 50 ml und setzt auf drei G1/4-Anschlüsse. Zwei Anschlüsse sitzen in der Acetalbasis, ein weiterer befindet sich im Acrylreservoir und kann als Fillport genutzt werden. Das Aluminium-Top dient als Verkleidung und kommt nicht mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt. Im Gegensatz zu den flachen Reservoirs gibt es keine fünf Anschlüsse für eine frei wählbare Kombination aus Zulauf, Rücklauf, Befüllung und Entleerung.

Das Pumpentop mit Pumpe ist die kleinste Einheit für Kreisläufe, in denen das Reservoir separat ausgeführt wird. Die Einheit misst 60,49 x 58,29 x 53,20 mm und bietet zwei dedizierte G1/4-Anschlüsse sowie einen Fillport. Alphacool nennt ein internes Füllvolumen von 9 ml und legt ein Universalhalterungsset für die Montage an 120-mm-Radiatoren oder Lüfterplätzen bei. Eine aRGB-Beleuchtung ist beim Pumpentop nicht vorgesehen.

Produkt Abmessungen Füllvolumen Anschlüsse Besonderheiten Core DDCzero Flat Reservoir 90 mit Pumpe

Art.-Nr. 14567 93 x 63 x 44,1 mm 26 ml 5x G1/4 5 aRGB-LEDs, 81 mm, 1,5 W Core DDCzero Flat Reservoir 140 mit Pumpe

Art.-Nr. 14568 143 x 63 x 44,1 mm 70 ml 5x G1/4 8 aRGB-LEDs, 132,8 mm, 2,4 W Core 2x DDCzero Flat Reservoir 200 mit Pumpe

Art.-Nr. 14572 203 x 63 x 44,1 mm 76 ml 5x G1/4 12 aRGB-LEDs, 182,6 mm, 3,6 W; zweiter Pumpenplatz Core DDCzero XS Reservoir mit Pumpe

Art.-Nr. 14848 80,3 x 60,87 x 58,3 mm 50 ml 3x G1/4 11 aRGB-LEDs, 182,6 mm, 3,3 W; Aluminium-Top Core DDCzero Pumptop mit Pumpe

Art.-Nr. 14566 60,49 x 58,29 x 53,20 mm 9 ml 3x G1/4 Acetal, zwei Anschlüsse plus Fillport, keine aRGB-Beleuchtung

Die Reservoirs bestehen aus einer Acetalbasis und einem transparenten Acrylbereich. Das XS Reservoir kombiniert Acetal, Acryl und Aluminium, wobei Letzteres natürlich nicht mit der Kühlflüssigkeit in Berührung kommt. Beim Pumpentop bestehen Basis, Top und Anschlussgewinde aus Acetal. Die Flat-Varianten bringen jeweils eine Universalhalterung, drei G1/4-Verschlussstopfen, ein Verschlussstopfenwerkzeug und einen aRGB-Adapter mit. Beim XS Reservoir gehören ein Verschlussstopfen, die Halterung und der aRGB-Adapter zum Lieferumfang.

Montageplatz und Kreislauf

Im User-Review sind die ausgewählte Kombination und der Montageplatz im eigenen Gehäuse zu dokumentieren. Die mitgelieferte Universalhalterung erlaubt eine Montage an 120-mm-Radiatoren oder Lüfterplätzen und zwei Ausrichtungen, gerade oder um 90° gedreht. Hinzu kommen die Erreichbarkeit der G1/4-Anschlüsse, die Position der Kabel sowie die Zugänglichkeit von Fillport und Ablass.

Zum Testauftrag gehören das Befüllen und Entlüften, die Kontrolle auf Dichtigkeit, die Montagequalität und der Zugang bei Wartungsarbeiten. Mehrere PWM-Stufen gehören in den Vergleich. Drehzahl, Leistungsaufnahme, Geräuschpegel und Vibrationen sind mit der jeweiligen Messmethode in den Bericht aufzunehmen. Durchfluss- und Temperaturvergleiche benötigen dieselbe Hardware, denselben Kühlmitteltyp und vergleichbare Lüfterkurven. Die aRGB-Beleuchtung der Reservoirs kann zusätzlich auf Ausleuchtung und Anschluss am Mainboard oder Controller geprüft werden. Ein bestehender Kühlkreislauf muss also vorhanden sein!

Das sind die Teilnehmer

Trotz Verlängerung und einer regen Diskussion in den Kommentaren haben sich nur zwei Leser für den Test gefunden. Wir geben ihnen somit den Vortritt und freuen uns, dass "ApolloX" und "karta03" das Angebot angenommen haben. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. August 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 31. August 2026

Testzeitraum bis 4. Oktober 2026

Kleingedrucktes: