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Corsair überarbeitet sein Angebot an CPU-Wasserkühlungen und löst mit der Nautilus-II-Serie die bisherigen Vorgängermodelle ab. Verbesserungen finden sich vor allem an Pumpe, Coldplate und Lüfterdesign. Je nach Ausführung stehen zudem 240- und 360-mm-Radiatoren, ARGB-Beleuchtung oder ein integriertes Display zur Auswahl.

An der Spitze der Serie positioniert sich die Nautilus II RS LCD in Schwarz oder Weiß. Corsair vergrößert hier das Display gegenüber der ersten Generation von 2,1 auf 3,5 Zoll. Statt eines runden Bildschirms kommt nun außerdem ein rechteckiges IPS-Panel mit 480 × 640 Pixeln und 60 Hz zum Einsatz. Darauf lassen sich unter anderem Systeminformationen, animierte GIFs und Widgets darstellen.

Eine Besonderheit ist dabei die Anbindung über DisplayPort. Unter Windows kann das LCD dadurch als zusätzlicher Bildschirm verwendet werden. Neben der Anzeige hat Corsair auch die eigentliche Kühltechnik überarbeitet. Die zweite Generation der FlowDrive-2S-Pumpe soll für eine verbesserte Flüssigkeitszirkulation sorgen, während eine dünnere und laut Hersteller speziell für AMD-Prozessoren optimierte Coldplate den Wärmewiderstand reduzieren kann.

Für den Lufttransport sind die ebenfalls neuen RS-II-Lüfter zuständig. Corsair setzt dabei weiterhin auf seine AirGuide-Technik, bei der Statorblätter den Luftstrom gezielt ausrichten. Das soll insbesondere beim Einsatz an dicht bestückten Radiatoren Vorteile bringen. Magnetic-Dome-Lager wollen gleichzeitig Geräuschentwicklung und Verschleiß reduzieren. Bei geringer Last können die Lüfter zudem über einen Zero-RPM-Modus vollständig angehalten werden.

Neben den LCD-Versionen bietet Corsair die Nautilus II RS auch ohne Bildschirm an. Die reguläre Variante ist aber ausschließlich in Schwarz erhältlich, während die Nautilus II RS ARGB sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten wird. Beide Ausführungen stehen aber zumindest mit 240 oder 360 Millimeter großen Radiatoren zur Verfügung.

Auch bei den separat erhältlichen Lüftern setzt Corsair in seiner zweiten Generation auf Evolution. Die RS II und RS II ARGB sollen bei vergleichbarer Kühlleistung leiser arbeiten als ihre Vorgänger. Erhältlich sind einzelne Modelle mit 120 und 140 Millimetern sowie ein 360 Millimeter breiter Unified Frame. Bei Letzterem sitzen die drei Lüfter in einem gemeinsamen Rahmen, der mit vier Schrauben montiert wird und so den Verkabelungsaufwand reduziert.

Mehrere Lüfter können zudem per Daisy Chain miteinander verbunden werden. Die regulären RS-II-Modelle erscheinen aber ausschließlich in Schwarz, während auch hier die ARGB-Ausführungen zusätzlich in Weiß erhältlich sind. Bei den beleuchteten Varianten verfügt jeder Lüfter über acht einzeln ansteuerbare RGB-LEDs.

Obwohl die neuen Kühler und Lüfter direkt mit dem Mainboard betrieben werden können, bleibt eine Einbindung in Corsairs iCUE-Ökosystem möglich. Dafür bietet der Hersteller den separat erhältlichen Commander Duo an, der PWM-, ARGB- und iCUE-Link-Geräte zusammenführt. In Kombination mit einem iCUE Link System Hub erfolgt die Konfiguration dann anschließend über Corsairs iCUE-Software.

Die Nautilus-II-Kühler sowie die RS-II-Lüfter sind ab sofort über den eigenen Webshop sowie Händler und Distributoren erhältlich. Die Nautilus II RS kostet je nach Größe entweder 84,90 Euro oder 104,90 Euro, während für die Nautilus II RS ARGB zwischen 123,44 Euro und 160,47 Euro fällig werden. Das Spitzenmodell Nautilus II RS LCD rangiert zwischen 124,90 Euro und 149,90 Euro.