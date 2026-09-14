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In Zusammenarbeit mit TCOMAS suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eine brandaktuelle All-in-One-Wasserkühlung zusammen mit ihrer eigenen Hardware testen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht darüber in unserem Forum veröffentlichen wollen. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der TCOMAS Cube 360 AiO. Dabei handelt es sich um eine 360-mm-All-in-One-Wasserkühlung mit einem 397 x 119,2 x 29,2 mm großen Aluminiumradiator, der mit drei M-ONE-Lüftern im typischen 120-mm-Format kombiniert wird. Die Lüfter laufen laut Hersteller mit 600 bis 3.000 U/min und erreichen maximal 75,5 CFM Luftdurchsatz, 6,05 mmAq statischen Druck und 37,5 dB(A). Damit sollen sich selbst die hitzigsten Spitzenmodelle von AMD und Intel problemlos und leise kühlen lassen.

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Im Kühlblock der TCOMAS Cube 360 AiO sitzt eine hauseigene X6M-Pumpe, die mit maximal 22 dB(A) ebenfalls sehr laufruhig agieren soll und auf eine Leistungsaufnahme von 9,6 W kommt. Der Kühlblock misst 94,2 x 90,5 x 77,7 mm und besteht an der Unterseite für eine optimale Wärmeübertragung vollständig aus Kupfer. Die Verbindung zwischen Kühler und Radiator übernehmen 400 mm lange, ummantelte EPDM-Schläuche. Weiterhin hebt TCOMAS die voraufgetragene Wärmeleitpaste, das modulare Gehäuse und eine einfache Snap-Fit-Montage hervor. Eine transparente Glasabdeckung am Pumpengehäuse soll die dynamische ARGB-Beleuchtung sichtbar machen. Natürlich können auch die drei One-Lüfter farbenfroh beleuchtet werden.

Bezeichnung: TCOMAS Cube 360 AiO Varianten: Schwarz oder Weiß Radiator: 397 x 119,2 x 29,2 mm

Aluminium Wasserblock: 94,2 x 90,5 x 77,7 mm

Kupfer Schläuche: 400 mm

ummanteltes EPDM Pumpe: TCOMAS X6M

12 V, 9,6 W

22 dB(A) Lüfter: 3x M-ONE 120 mm

600 bis 3.000 U/min Luftdurchsatz / Luftdruck: 75,5 CFM / 6,05 mmAq Sockel: Intel LGA1851 und LGA1700

AMD AM5 und AM4 Beleuchtung: Dynamische ARGB-Beleuchtung mit transparenter Glasabdeckung Montage: Modulares Gehäuse

Snap-Fit-Design

voraufgetragene Wärmeleitpaste

Kompatibel ist die TCOMAS Cube 360 Aio zu Intels Sockeln LGA1851 und LGA1700 sowie zu den AMD-Sockeln AM5 und AM4 – wahlweise in Schwarz oder Weiß. Regulär kostet die All-in-One-Wasserkühlung ca. 110 Euro. Drei Community-Mitglieder dürfen sie nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 27. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit TCOMAS!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. September 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. September 2026

Testzeitraum bis 1. November 2026

Kleingedrucktes: