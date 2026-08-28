Werbung

Zur Gamescom 2026 zeigt MSI die Serienordnung seiner verschiedenen Produktlinien nicht nur bei den Gehäusen sehr eindrucksvoll, sondern auch im Bereich der All-In-One-Wasserkühlungen. So setzen die neuesten drei AiOs allesamt auf großflächige 360-mm-Radiatoren, machen aber anderweitig ganz andere Unterschiede. So trägt die MSI MEG CORELIQUID E15 360 ein 6,67 Zoll großes OLED mit 2.240 x 1.080 Bildpunkten, die MSI MPG CORELIQUID P22 360 ein rundes 2,1-Zoll-IPS mit 540 x 540 Bildpunkten und die MSI MAG CORELIQUID A21 360 ein Stoffcover am Pumpenkopf.

MEG steht auch in diesem Segment für "MSI Enthusiast Gaming" und stellt somit die Speerspitze dar. Neben dem großen OLED am Pumpenblock verwendet die MSI MEG CORELIQUID E15 360 einen 360-mm-Aluminiumradiator mit 390-mm-Schläuchen und drei Lüftern. Diese drehen mit 800 bis 2.300 U/min, fördern bis zu 217,91 CFM und erzeugen bis zu 3,84 mmH2O statischen Druck. MSI nennt dabei eine besonders geringe Geräuschkulisse von 39,58 dB(A). Die Pumpe arbeitet mit ca. 3.000 U/min kann zur weiteren Steuerung über EZ Conn mit einem USB-Kabel angeschlossen werden.

Darunter positioniert MSI die CORELIQUID P22 360 aus der "MSI Performance Gaming"-Reihe. Hier sitzt ein runder 2,1-Zoll-IPS-Bildschirm mit 540 x 540 Bildpunkten auf dem Pumpenblock, die drei 120-mm-Lüfter auf dem Radiator laufen mit 500 bis 2.000 U/min. MSI gibt 62,6 CFM, 2,36 mmH2O und 31,1 dB(A) an. Intels LGA1700 und LGA1851 sowie AMDs AM4 und AM5 werden von beiden Modellen unterstützt.

Die MSI MAG CORELIQUID A21 360 bildet dagegen den einfacheren Gegenpol. MAG steht für "MSI Arsenal Gaming" und zielt auf eine robuste und solide Ausstattung.

Dass MPG nicht auf Wasserkühlungen beschränkt ist, zeigt das MPG B850 CARBON MAX WIFI. Das AM5-Board für Ryzen 7000, 8000 und 9000 nutzt eine 14+2+1-DRPS-Stromversorgung mit 80 A und eine achtlagige Platine. Vier M.2-Steckplätze, PCIe 5.0 für Grafikkarte und SSD, 5-GBit/s-LAN, WiFi 7 und Bluetooth 5.4 runden das Gesamtpaket weiter ab.

Das MSI MAG A1200PLS PCIE5 zeigt die gleiche Einordnung bei Netzteilen. Das vollständig modulare ATX-Gerät liefert 1.200 W und erfüllt ATX 3.1 sowie PCIe 5.1. Der native 12V-2x6-Anschluss erlaubt die Versorgung moderner High-End-Grafikkarte mit bis zu 600 W. Weiterhin gehören 80PLUS Platinum, ein 135-mm-Lüfter, GPU Safeguard und Fan Safeguard zur Grundausstattung.

Der MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M fällt aus dieser Gaming-Abstufung, ist dafür eine leistungsstarke KI-Maschine für lokale Modelle. Der 4-Liter-Rechner setzt auf AMDs Strix-Point-Plattform bis hin zum Ryzen AI Max+ 395 samt integrierter Radeon 8060S und einer XDNA-NPU. Bis zu 128 GB LPDDR5X-8000 Unified Memory können konfiguriert werden, davon bis zu 96 GB als Grafikspeicher. Das schafft Spielraum für lokale KI. Zwei PCIe-4.0-x4-M.2-Steckplätze, WiFi 7, 2,5-GBit/s-LAN, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a und zwei USB-C-Anschlüsse mit 40 GBit/s passen in das 97,5 x 188,4 x 248,5 mm große Gehäuse. Die Stromversorgung übernimmt ein integriertes 300-W-Netzteil. Preislich soll es schon bald bei etwa 5.300 Euro losgehen.