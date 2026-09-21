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In Zusammenarbeit mit Lian Li suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eine HydroShift II OLED Curved mit eigener Hardware testen und anschließend einen ausführlichen Testbericht für das Hardwareluxx-Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket natürlich wieder behalten werden. Lian Li stellt dafür drei Exemplare bereit. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Lian Li HydroShift II OLED Curved ist eine 360-mm-All-in-One-Wasserkühlung mit einem gebogenen 6,67-Zoll-OLED. Dieses löst mit 2.288 x 1.048 Bildpunkten auf, arbeitet mit 60 Hz und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 500 cd/m². Über L-Connect 3 lassen sich Systemdaten, Bilder, Videos sowie statische und animierte 2D- oder 3D-Inhalte anzeigen. Geteilte Layouts und eigene Hintergründe gehören ebenfalls zum Funktionsumfang der Software. Es ist in jedem Gehäuse ein echter Hingucker und kann sogar individuell positioniert werden. Der Pumpenkopf lässt sich motorisch vertikal und horizontal ausrichten. Das Displaymodul wird magnetisch über Pogo-Pins befestigt und kann auch nach dem Aufbau des Systems eingesetzt oder für einen späteren Wechsel abgenommen werden.

Lian Li führt die HydroShift II OLED Curved in drei Ausführungen: Die Version mit UNI FAN TL FLEX soll Luftdurchsatz, statischen Druck und Lautstärke ausgewogen verbinden, während die Variante mit UNI FAN P28 V2 auf höheren Luftdurchsatz und mehr statischen Druck setzt. Die Fanless-Version wird hingegen vollständig ohne Lüfter ausgeliefert und überlässt damit dem Tester die Wahl der Lüfter. Je nach Ausführung gibt es hauseigene TL FLEX mit 200 bis 2.600 U/min oder Lian Lis P28 V2 mit 200 bis 3.000 U/min.

Der Radiator misst jeweils 400 x 122 x 24 mm und nutzt seitlich geführte Schläuche mit einer Länge von bis zu 475 mm. Der Pumpenbetrieb reicht von 1.600 bis 2.800 U/min. Lian Li nennt bis zu 2.400 U/min im normalen Betrieb und bis zu 2.800 U/min im Turbo-Modus. Dennoch soll die Pumpe mit maximal unter 30 dB(A) und somit besonders leise agieren. Kompatibel ist die Lian Li HydroShift II OLED Curved zu Intels Sockeln LGA1700 und LGA1851 sowie zu den AMD-Sockeln AM4 und AM5. Unterstützt werden somit selbst die hitzigsten High-End-Prozessoren.

Bezeichnung: Lian Li HydroShift II OLED Curved Varianten: 360 TL FLEX

360 P28 V2

360 Fanless

jeweils Schwarz oder Weiß Display: Gebogenes 6,67-Zoll-OLED

2.288 x 1.048 Bildpunkte

60 Hz

500 cd/m² Pumpenkopf: 126,5 x 87,1 x 108 mm

motorische vertikale und horizontale Verstellung Pumpe: 1.600 bis 2.800 U/min (+10 %)

Turbo-Modus bis 2.800 U/min Radiator: 400 x 122 x 24 mm, Aluminium, Single-Wave-Design Schläuche: 450, bzw. 475 mm Sockel: Intel LGA1700 und LGA1851

AMD AM4 und AM5 Lüfter: TL FLEX: 200 bis 2.600 U/min

P28 V2: 200 bis 3.000 U/min

Fanless ohne Lüfter Steuerung: L-Connect 3 für Display, Layouts, Beleuchtung

motorische Verstellung Garantie: 6 Jahre AIO-Kühlung

3 Jahre OLED-Display und Lüfter

Die üppige Ausstattung der HydroShift-II-OLED-Curved-360-Modelle hat ihren Preis. Bereits die lüfterlose HydroShift lI OLED Curved 360 Fanless soll 279,99 Euro kosten. Für die HydroShift II OLED Curved 360P28 ruft Lian Li 299,99 Euro und für die HydroShift lI OLED Curved 360TL sogar 339,99 Euro auf. Verfügbar sind die Varianten jeweils in Schwarz oder Weiß. Welches Modell später getestet werden soll, das dürfen die späteren Lesertest-Teilnehmer selbst entscheiden.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 4. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Lian Li!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 04. Oktober 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 05. Oktober 2026

Testzeitraum bis 08. November 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Lian Li sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Lian Li HydroShift II OLED Curved 360TL, schwarz Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 351,67 EUR Zeigen >>