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In Zusammenarbeit mit be quiet! suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die eine Light Loop IO LCD mit ihrer eigenen Hardware testen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht im Hardwareluxx-Forum veröffentlichen möchten. be quiet! stellt dafür drei Exemplare bereit. Zur Auswahl stehen Schwarz oder Weiß sowie ein 360- oder 240-mm-Radiator. In der Bewerbung kann die gewünschte Kombination aus Farbe und Größe genannt werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die be quiet! Light Loop IO LCD verbindet eine All-in-One-Wasserkühlung mit einem runden 2,1-Zoll-IPS-Display im Kühlblock. Der Bildschirm kann wichtige Systemdaten wie CPU- und Kühlmitteltemperatur oder Lüfterdrehzahlen sowie Bilder und Videos anzeigen. Das IO Center für Windows steuert Display, ARGB-Beleuchtung und Lüfterprofile. Der mitgelieferte IO Controller bündelt Display-, PWM- und Beleuchtungssignale, während die Lüfterkabel entlang der Schläuche geführt werden.

Im User-Review sollte die Einrichtung der be quiet! Light Loop IO LCD mit dem IO Center dokumentiert werden. Dazu gehören die Zuordnung der Sensorwerte, die Darstellung von Bildern oder Videos, die Anpassung der Lüfterkurve und die Synchronisierung der ARGB-Beleuchtung. Zum Testauftrag gehören außerdem die Ablesbarkeit aus dem üblichen Sitzabstand und die Prüfung, ob die Einstellungen nach dem Einrichten ohne dauerhaft laufende Software erhalten bleiben.

Der IO Controller bündelt die separaten Leitungen, bleibt aber selbst Teil der Montage. Im User-Review gehören seine Position im Gehäuse, der Weg zum Mainboard, die Erreichbarkeit der Anschlüsse und die Kabelführung zusammen mit der Kühlermontage beschrieben. Die Software ist für Windows vorgesehen.

Bezeichnung: be quiet! Light Loop IO LCD Varianten: 360 mm Schwarz (BW032),

360 mm Weiß (BW033),

240 mm Schwarz (BW034),

240 mm Weiß (BW035) Radiator inklusive Lüfter: 360 mm: 397 x 120 x 52 mm,

240 mm: 277 x 120 x 52 mm Kühlblock: 63,8 x 61,9 x 54 mm Lüfter: Light Wings LX 120 mm PWM High-Speed

3 Stück bei 360 mm, 2 Stück bei 240 mm Pumpe: 1.500 bis 2.900 U/min regelbar Display: Rundes 2,1-Zoll-IPS-Display mit 500 Nits Steuerung: IO Controller und IO Center für Windows Sockel: Intel LGA1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155

AMD AM5 und AM4 Schlauchlänge: 400 mm Wartung: Refill-Port und 100 ml Kühlmittel im Lieferumfang Garantie: 3 Jahre

Die 360-mm-Variante bringt drei, die 240-mm-Version zwei in Reihe geschaltete Light-Wings-LX-PWM-Lüfter mit jeweils 120 mm mit. Einschließlich Lüfter messen die Radiatoren 397 x 120 x 52 mm, bzw. 277 x 120 x 52 mm. Im Test sollten die verfügbare Montageposition, der Abstand zu Arbeitsspeicher und Spannungswandlern, die Schlauchführung sowie mögliche Konflikte mit Grafikkarte und Seitenteil festgehalten werden. Die 400 mm langen Schläuche und der 63,8 x 61,9 x 54 mm große Kühlblock sollten dabei natürlich ebenfalls im Fokus stehen.

Bei der Kompatibilität deckt die be quiet! Light Loop IO LCD die Intel-Sockel LGA1851, 1700, 1200, 1151, 1150 und LGA1155 sowie AMDs AM5 und AM4 ab. Die 360- und 240-mm-Version nutzen dieselbe regelbare Pumpe mit 2.000 bis 2.900 U/min. Damit soll die AiO selbst die hitzigsten High-End-CPUs problemlos kühlen können. Eine weitere Besonderheit ist der integrierte Refill-Port. Zusammen mit der beiliegenden 100-ml-Flasche kann die Wasserkühlung später bei Bedarf einfach gewartet werden, indem zusätzliches Kühlmittel hinzugefügt werden kann.

Je nach Modell kostet die be quiet! Light Loop IO LCD zwischen 170 und 190 Euro. Drei unserer Leser dürfen die AiO im Rahmen eines Lesertests nun ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 6. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit be quiet!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 06. September 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 07. September 2026

Testzeitraum bis 11. November 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit be quiet! Light Loop IO LCD 240mm, schwarz 167,64 Euro Nicht verfügbar Ab 167,16 EUR Zum Shop >> Zeigen >>