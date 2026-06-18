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ASUS erweitert sein Kühlerportfolio um die neue ROG Strix LC IV. Die All-in-One-Wasserkühlung setzt auf einen 360-mm-Radiator und eine überarbeitete Kühlarchitektur sowie auf eine optimierte Pumpeneinheit. Laut Hersteller erreicht die neue Generation damit eine um bis zu zehn Prozent höhere Kühlleistung als noch der Vorgänger und arbeitet dabei gleichzeitig um bis zu 3 dB(A) leiser.

Im Mittelpunkt der technischen Neuerungen steht die überarbeitete Pumpenkonstruktion. ASUS verbaut in der ROG Strix LC IV eine neue Hochleistungspumpe mit effizienterem Dreiphasenmotor, welcher über sechs Slots und vier Pole verfügt. Die Wärmeaufnahme erfolgt über eine Mikrokanal-Kupferplatte, die den Kontakt zur CPU maximieren soll und die Abwärme besonders effizient an das Kühlmittel weiterleiten kann. Das Pumpengehäuse selbst besteht aus PPS-Kunststoff und soll einen langlebigen sowie stabilen Betrieb gewährleisten.

Für den Wärmetransport kommt ein 397 Millimeter langer Aluminiumradiator mit einer Stärke von 27 Millimetern zum Einsatz. Die Kühlung wird von drei vormontierten ROG-Strix-ARGB-Lüftern unterstützt, die speziell auf einen hohen Luftdurchsatz und hohen statischen Druck ausgelegt sind. Die Lüfter arbeiten dabei in einem Drehzahlbereich von 800 bis 2.500 Umdrehungen pro Minute und erreichen einen maximalen Luftdurchsatz von 82,57 CFM bei einem statischen Druck von 4,36 mmH₂O. Die maximale Geräuschentwicklung gibt ASUS mit 35,78 dB(A) an.

Eine Besonderheit der Serie ist der neue ASUS AIO Q-Connector. Auf kompatiblen Mainboards können Stromversorgung, Lüfter- und Pumpensteuerung so ohne sichtbare Kabel zwischen Kühler, Radiator und Mainboard realisiert werden. Dadurch reduziert sich der Verkabelungsaufwand erheblich. Nutzer ohne entsprechendes ASUS-Mainboard müssen die Kühlung allerdings weiterhin auf klassischem Weg anschließen.

Ergänzt wird die Ausstattung durch ein 5,08 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 720 × 720 Pixeln auf dem Pumpengehäuse. Über die ASUS-InfoHub-Software können dort Systeminformationen, Sensorwerte, Animationen oder eigene Grafiken angezeigt werden.

Die ROG Strix LC IV erscheint in zwei Varianten. Das Standardmodell nutzt 400 Millimeter lange Schläuche und bietet dadurch mehr Flexibilität bei der Montage. Die SLC-Version setzt auf verkürzte 250-mm-Schläuche und richtet sich insbesondere an Systeme mit ASUS-BTF-Mainboards, bei denen Kabel möglichst vollständig verborgen werden.

Die neue Kühlergeneration unterstützt aktuelle Plattformen von Intel und AMD, darunter LGA 1851, LGA 1700, AM5 und AM4. Alle Modelle der ROG Strix LC IV Serie sind ab sofort erhältlich und werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 239,90 Euro angeboten.