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Bereits mehrfach gab Thermal Grizzly eine Vorschau auf den DeltaMate CPU Block - Mycro Pro II, der als neuer High-Performance-Wasserkühler für AM5 und LGA1700/1851 erscheinen soll. Nun verkündet der Hersteller, dass die AM5-Variante in geringen Stückzahlen erhältlich ist und die Variante für LGA1700/1851 in Kürze erscheinen wird.

Der Kühler setzt sich aus vier zentralen Komponenten zusammen: einer vernickelten Coldplate, einem Gehäuse aus massivem, ebenfalls vernickeltem Messing, einer Sichtscheibe aus Borosilikatglas sowie einer Abdeckung aus eloxiertem Aluminium. Für die Abdichtung kommen O-Ringe aus EPDM-Gummi zum Einsatz. Dieses Material wird aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Kühlmitteln, erhöhten Temperaturen und Alterungsprozessen häufig in entsprechenden Anwendungen verwendet und verfügt zudem über eine hohe Elastizität.

Welche Herausforderungen es in der Entwicklung der Variante mit Borosilikatglas gegeben hat, erläuterte Thermal Grizzly bereits vor einiger Zeit.

Der DeltaMate CPU Block - Mycro Pro II in der Variante für den Sockel AM5 besitzt im Bereich der CCDs Mikrofinnen mit einem Abstand von 0,2 mm und dort, wo sich der IOD befindet, haben diese einen Abstand von 0,4 mm. Das Gehäuse bietet zudem eine optimierte Strömungsverteilung.

Die Fertigung und Materialwahl haben allerdings auch ihren Preis. 349,90 Euro verlangt Thermal Grizzly und damit ist dieser deutlich teurer als beispielsweise der AM5 Mycro Pro RGB für 140 Euro. Der Mycro Direct-Die Pro RGB V1 liegt bei 156,90 Euro und die Konkurrenz meist zwischen 100 und 125 Euro. Allerdings scheint die erste Charge der AM5-Version des DeltaMate CPU Block - Mycro Pro II bereits ausverkauft zu sein. Ab wann mit Nachschub und der LGA1700/1851-Variante zu rechnen ist, ist nicht bekannt.

350 Euro sind ein stolzer Preis, der sich sicherlich nicht alleine durch die Kühlleistung rechtfertigen lässt. Die Ästhetik und Fertigung sowie die Montage in Deutschland spielen sicherlich ebenfalls eine Rolle – neben den gewählten Materialien.