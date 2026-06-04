Werbung

In Form eines Kühlers für zahlreiche Modelle der GeForce RTX 5090 plus Radiator-Module haben wir uns das System von Lynk+ bereits genauer angeschaut. Schon damals wurden ein Kühler für die GeForce RTX 5080 versprochen und die Möglichkeit, die Radiator-Module einzeln erstehen zu können, um seinen Wasserkühlungskreislauf zu erweitern. Ebenfalls schon damals im Gespräch war ein CPU-Kühler, der eingebunden werden kann.

Auf der Messe wird nun der CPU-Kühler für Sockel AM4, AM5, LGA1700 und LGA1851 und damit die aktuellen Plattformen von AMD und Intel gezeigt. Auf das Display auf dem CPU-Kühler wird man, wie auf der Grafikkarte, aus Kostengründen verzichten. Die Anbindung an den Wasserkühlungskreislauf bzw. die Verbindung zwischen Kühler und mindestens einem Radiator-Module wird über den patentierten Steckerbinder hergestellt. Auch an einer Variante für Ryzen Threadripper wird gearbeitet. Den CPU-Kühler für Core- und Ryzen-Prozessoren will Lynk+ bis Ende des Jahres auf den Markt bringen.

Neben dem Core Radiator in 360 mm wird es in etwa zwei Monaten auch einen Core Radiator in 240 mm geben. Bereits in wenigen Wochen verfügbar sein wird der Wasserkühler für die GeForce RTX 5080, der auf verschiedene Modelle von MSI, INNO3D und PNY passt. Ebenfalls in Arbeit ist eine Variante für die RTX PRO 6000 von NVIDIA.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Um einen zweiten Radiator oder Kühler einbinden zu können, benötigt man Verbindungsstücke. Diese will Lynk+ vorerst als 3D-Druckdatei anbieten – genau wie das Cover auf dem CPU-Kühler.

Darüber hinaus werden zwei Systeme ausgestellt, in denen sich mindestens eine Grafikkarte nebst CPU befindet, die per Wasserkühlung in Schach gehalten werden. Preise zum CPU-Kühler und den Radiatoren haben wir aktuell nicht.

In einer Kooperation mit PNY zur Computex 2026 wird zudem die PNY GeForce RTX 5090 32GB mit AiO-Kühlung vorgestellt. Der Hersteller verkauft dieses Modell also ab Werk mit der modulen AiO-Kühllösung von Lynk+. Damit unterstreicht der Hersteller, dass das System keine Eintagsfliege sein wird, sondern möglichst breit und über mehrere Generationen aufgebaut wird. Damit profitieren die Nutzer dann auch von einem einfachen Wechsel der Grafikkarte oder des CPU-Kühlers profitieren, ohne den Rest des Systems ebenfalls austauschen zu müssen.