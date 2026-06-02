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Alphacool hat auf der Computex 2026 zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Wasserkühlung und Enterprise-Kühlung vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei neue All-in-One-Lösungen, Komponenten für individuelle Wasserkühlungskreisläufe sowie spezielle Kühlsysteme für Grafikkarten und Spielkonsolen.

Zu den wichtigsten Produktneuheiten zählt die Core 2 XT, die als Nachfolger der bekannten Eisbär-Serie positioniert wird. Die neue All-in-One-Wasserkühlung setzt auf die aktuelle DC-LT3-Pumpe und wird in verschiedenen Radiatorgrößen angeboten, darunter 240, 280, 320 und 360 mm. Alphacool legt bei diesem Modell den Fokus klar auf Kühlleistung und einen möglichst leisen Betrieb. Statt großer Displays setzt der Hersteller auf ein zurückhaltendes Design mit dezenten RGB-Elementen. Unterstützt werden zahlreiche aktuelle Prozessorsockel.

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Für Grafikkarten präsentiert das Unternehmen mit der Core GPU eine All-in-One-Wasserkühlung, die speziell für moderne High-End-GPUs entwickelt wurde. Gezeigt wurde unter anderem eine Variante für die GeForce RTX 5080. Das Kühlsystem nutzt einen 360-mm-Radiator und integriert zwei DC-LT2-Pumpen. Ergänzt wird die technische Ausstattung durch RGB-Beleuchtung und ein integriertes Display. Aufgrund der hohen Abwärme aktueller Grafikkarten verzichtet Alphacool bewusst auf kleinere Radiatorvarianten.

Auch Nutzer individueller Custom-Loop-Systeme kommen nicht zu kurz: Alphacool erweitert sein Angebot um neue Varianten der bekannten CPU-Kühler-Serie Core 1. Neben Standardausführungen wird es auch leistungsstärkere Modelle für Plattformen wie AMD Threadripper geben. Die Kühler erscheinen in unterschiedlichen Designvarianten mit und ohne RGB-Beleuchtung, während die zugrunde liegende Kühltechnik weitgehend unverändert bleibt.

Neu vorgestellt wurden außerdem die Grip-Fittings, die in mehreren Farb- und Oberflächenvarianten erhältlich sein werden. Ergänzt wird das Sortiment durch neue Ausgleichsbehälter der Core-Flat-Serie, die sich insbesondere für kompakte Wasserkühlungssysteme eignen sollen. In Kombination mit den neuen DC-LT3-Pumpen können sich damit platzsparende Kühlkreisläufe realisieren lassen.

Im Bereich der Radiatoren zeigte Alphacool den Core XT45. Das Modell verfügt über eine abnehmbare RGB-Leiste, deren Position sich flexibel anpassen lässt. Dadurch können Nutzer die Optik ihres Systems individuell gestalten, ohne auf die Kühlleistung eines klassischen Radiators verzichten zu müssen.

Neben Produkten für Desktop-PCs nimmt auch der Enterprise-Sektor einen wichtigen Platz im Portfolio ein. Am Messestand präsentierte Alphacool verschiedene Kühllösungen für Server, Rechenzentren und KI-Beschleuniger. Dazu gehören unter anderem Kühlsysteme für NVIDIA-Karten sowie Lösungen für die externe Kühlung von Rack-Systemen.

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Konzept für die Wasserkühlung von Spielkonsolen. Gezeigt wurde ein spezielles Gehäuse für die Xbox, bei dem die interne Hardware in ein wassergekühltes Chassis integriert wird. Dadurch sollen laut Hersteller Geräuschentwicklung und Temperaturen deutlich reduziert werden können. Nach Angaben des Unternehmens wird auch eine vergleichbare Lösung für die PlayStation 5 geprüft.