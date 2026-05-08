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#Alphacool #Fittings #Apex #Wasserkuehlung

Anschlussvielfalt

Alphacool präsentiert neue Apex-Grip-Fittings

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Alphacool präsentiert neue Apex-Grip-Fittings
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Alphacool präsentiert mit den Apex Grip neue Anschlüsse für Wasserkühlungen. Es handelt sich laut Hersteller um ein modulares System, welches viele individuelle Verbindungsmöglichkeiten bieten soll. Wie der Namenszusatz "Grip" bereits verrät, sind die neuen Fittinge mit einer integrierten Silikonbeschichtung im äußeren Griffbereich jedes Anschlusses versehen. Dies soll die Griffigkeit beim manuellen Festziehen erleichtern.

Allesamt werden die Apex-Grip-Fittings aus Messing gefertigt und entsprechend beschichtet. Die Fittings sind sowohl für 13 mm als auch 16 mm Hard- und Softtubes geeignet.

Angeboten werden die Fittings in Varianten mit 45 und 90 °. Diese kommen in einem schwarzen sowie glänzenden Finish. Dies gilt auch für die Muffen und Doppelnippel sowie die Verlängerungen in 10 und 20 mm.

Alphacool Apex Grip Fittinge
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Interessant sind für einige sicherlich die Versatzstücke, die mit zweimal 90°-Anschlüssen die Führung des Wasserkreislaufs um 16 oder 27 mm versetzen lassen.

Die Fittings gibt es einzeln oder als Multipack. Die Versatzstücke nur einzeln. Die Preise liegen zwischen 5 und 50 Euro. Sämtliche Angebote der Apex-Grip-Fittings findet ihr im Online-Shop von Alphacool.

Quellen und weitere Links

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