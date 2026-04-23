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Alphacool hat mit dem Apex Manifold 360 mm eine Custom-Lösung für eine saubere Schlauch- und Rohrführung für Wasserkühlungskreisläufe vorgestellt. Der Verteiler soll einerseits optisch was hermachen und ermöglicht auf der anderen Seite ein ordentliches und aufgeräumtes Systemlayout.
Über vier Kammern und acht G1/4-Zoll-Ein- und -Auslässe lässt sich der Wasserkühlungskreislauf mit seinen verschiedenen Komponenten so flexibel gestalten und dennoch erfolgt die Verlegung der Rohre oder Schläuche sauber. Der Verteiler ermöglicht den Anschluss von mindestens drei Komponenten und ist mit Messinggewinden ausgestattet, die das Risiko von Leckagen infolge von Rissbildung reduzieren sollen. Weitere Materialien sind verchromte Messingelemente und klares Acryl mit RGB-Beleuchtung.
Der Apex Manifold 360 mm kann an verschiedenen Positionen im Gehäuse oder an einem PCIe-Bracket installiert werden.
Der Apex Manifold 360 mm ist ab sofort zu einem Preis von 189,98 Euro bei Alphacool erhältlich.