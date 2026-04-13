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Ursprünglich plante Thermal Grizzly schon den DeltaMate GPU-Block (Test) für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 mit einer Glas- statt Acrylscheibe auf den Markt zu bringen. Aufgrund der Schwierigkeiten in der Fertigung und der selbst gesteckten Ziele in der Kühlung für den ersten eigenen GPU-Wasserkühler verzichtete man in dieser Version aber letztlich darauf. Was den Einsatz eines Glas-Sichtfensters komplizierter als den Einsatz von Acryl macht, erläuterte Thermal Grizzly vor wenigen Wochen.

Nun aber wurde der DeltaMate GPU-Wasserkühler für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 final vorgestellt. Grundsätzlich ist dieser mit der RTX-5090-Variante identisch, allerdings stellt der von NVIDIA für die GeForce RTX 5080 vorgesehene Chip eine größere Herausforderung dar, als dies auf den ersten Blick den Anschein haben mag.

Die GB202-GPU der GeForce RTX 5090 hat eine Chipfläche von etwa 750 mm² und NVIDIA setzt für die gesamte Karte eine TGP (Total Graphics Power) von 575 W an. Die für die GeForce RTX 5080 eingesetzte GB203-GPU bringt es auf 378 mm² bei einer TGP von 360 W. Es stehen also etwa 0,77 W/mm² bei der GeForce RTX 5090 ein Wert von 0,95 W/mm² für die GeForce RTX 5080 gegenüber – die Abwärme pro Fläche ist beim kleineren Modell also größer.

In der Kühlung soll der DeltaMate GPU-Block für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 die GPU-Temperaturen um etwa 20 °C senken können. In der Leistung sollte ein solcher Wert aber nicht weiter überraschend sein.

Neu für diese Variante des DeltaMate ist der Einsatz von BOROFLOAT-Glas. Bei diesem handelt es sich um ein hochwertiges, gefloatetes Borosilikatglas von Schott, das für seine hohe Temperaturwechselbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und sehr gute optische Qualität bekannt ist. Es wird im Microfloat-Verfahren hergestellt, wodurch eine besonders glatte, plane und homogene Oberfläche entsteht.

Der DeltaMate GPU-Block für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 ist ab sofort verfügbar. Der Preis liegt bei 549,90 Euro. Damit ist dieser Kühler noch einmal 50 Euro teurer als die Variante für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. Diese wird es offenbar nicht mehr mit Glas-Sichtfenster geben.