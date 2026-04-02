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Der Wasserkühlungsspezialist Alphacool hat neue Wasserkühlungs-Monoblöcke vorgestellt. Diese sind für verschiedene Mainboard-Modelle vorgesehen und decken neben dem Prozessor auch dessen Spannungsversorgung sowie den primären M.2-Slot mit ab.

Wie bereits beim Apex-1-CPU-Kühler setzt der Hersteller bei den Apex-Monoblöcken ebenfalls auf eine versetzt angeordnete Kühlerbodenplatte. Diese Konstruktion soll den Kühlmittelstrom gezielt auf den thermischen Hotspot der AM5-Prozessoren lenken. Zusammen mit der Cross-Slot-Struktur und der 3D-Jetplate-2.0-Technik entsteht ein hoher Durchflussdruck, der eine effiziente Wärmeableitung unterstützen soll.

Vorgesehen sind Monoblöcke für die folgenden Mainboards:

Die Monoblöcke sind ab sofort direkt bei Alphacool erhältlich und kosten jeweils 300 Euro.

Der Vorteil eines Monoblocks liegt in der ganzheitlichen thermischen Anbindung kritischer Bauteile, was insbesondere bei hoher Last oder Overclocking zu stabileren Spannungsversorgungen und homogeneren Temperaturprofilen führen kann. Zudem reduziert sich der Installationsaufwand innerhalb des Kreislaufs, da weniger Einzelkomponenten und Verbindungen erforderlich sind.

Demgegenüber stehen jedoch Einschränkungen bei Flexibilität und Effizienz: Monoblöcke sind in der Regel spezifisch für einzelne Mainboard-Layouts ausgelegt, was die Wiederverwendbarkeit deutlich einschränkt und Upgrades verteuert. Außerdem kann die Kühlleistung auf der CPU selbst geringfügig hinter dedizierten High-End-CPU-Kühlern zurückbleiben, da die Kühlstruktur auf mehrere Wärmequellen verteilt ist. Insgesamt stellt der Monoblock somit eine integrierte, aber weniger modulare Lösung dar, deren Nutzen stark vom konkreten Anwendungsszenario abhängt.