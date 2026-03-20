Werbung

Mit der S100 ARGB bringt Sharkoon eine neue All-in-One-Wasserkühlung auf den Markt, die hohe Kühlleistung mit einer auffälligen visuellen Gestaltung kombinieren möchte. Die Kühlarchitektur setzt auf einen klassischen Kreislauf aus Radiator, Pumpe und Lüftern.

Als Kontaktfläche zur CPU kommt eine Kupferplatte zum Einsatz, um für eine effiziente Wärmeübertragung zu sorgen. Die Pumpe selbst arbeitet im Bereich von etwa 2.100 bis 2.700 Umdrehungen pro Minute und wird über einen 4-poligen PWM-Anschluss gesteuert, wodurch sich die Förderleistung an die Systemlast anpassen lässt.

Für die aktive Wärmeabfuhr setzt Sharkoon auf drei 120-mm-Lüfter. Auch diese sind PWM-gesteuert und decken einen Drehzahlbereich von 500 bis rund 2.200 Umdrehungen pro Minute ab. Der maximale Luftdurchsatz liegt bei knapp 132 Kubikmetern pro Stunde, während der statische Druck mit bis zu 2,90 mmH₂O angegeben wird. Die Geräuschentwicklung erreicht unter Volllast bis zu 35 dB(A), kann im Teillastbereich jedoch deutlich reduziert werden.

Ein zentrales Merkmal ist die integrierte ARGB-Beleuchtung. Der Pumpenkopf ist als quadratisches Modul ausgeführt und verfügt über einen Infinity-Spiegel-Effekt, der durch mehrschichtige Lichtreflexionen eine optische Tiefenwirkung erzeugt. In Kombination mit den beleuchteten Lüftern entsteht ein durchgängiges Beleuchtungskonzept, das sich über standardisierte 5-V-ARGB-Anschlüsse in bestehende Systeme integrieren lässt.

Die textilummantelten Schläuche haben eine Länge von 400 mm und wollen so die Positionierung im Gehäuse erleichtern. Der Radiator besteht aus einer Aluminiumlegierung und misst 396 x 120 x 27 Millimmmeter, womit er in gängigen 360-mm-Montageplätzen Platz findet. Die Lüfter sind modular aufgebaut, was die Verkabelung vereinfachen soll und ein aufgeräumtes Systemlayout unterstützt.

Die Kompatibilität deckt aktuelle Plattformen ab, darunter Intel-Sockel wie LGA 1700 und 1851 sowie AMD-Systeme mit AM4- und AM5-Sockeln, womit sich die Kühlung in einer Vielzahl moderner PC-Konfigurationen einsetzen lässt.

Die Sharkoon S100 ARGB ist in Schwarz und Weiß erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119,90 Euro angeboten.