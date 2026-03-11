Werbung

Arctic hat mit dem Liquid Freezer WS360 eine neue All-in-One-Flüssigkeitskühlung vorgestellt, die speziell für leistungsstarke Workstation-Plattformen konzipiert wurde. Die Lösung adressiert je nach Modell Intel LGA4710 und LGA4677, AMD SP6, SP3, sTR5, sWRX8, sTRX4 und TR4 sowie AMD SP5.

Die Konstruktion der Kühlung ist in erster Linie auf den Einsatz in High-Performance-Workstations ausgelegt, die über längere Zeiträume hinweg unter hoher Rechenlast betrieben werden. Herzstück der Kühlung ist ein 38 mm dicker Radiator. In Kombination mit leistungsstarken Lüftern soll die Lösung auch bei intensiver CPU-Auslastung eine effektive Temperaturkontrolle gewährleisten, während der Geräuschpegel laut Hersteller auf dem Niveau vergleichbarer Kühllösungen bleibt.

Zum Einsatz kommen dabei speziell entwickelte Lüfter des Typs Arctic P12 Pro PST CO. Diese Modelle sind auf einen hohen statischen Druck ausgelegt, was besonders bei dichten Radiatorstrukturen wichtig ist. Gleichzeitig nutzt der Lüfter ein Doppel-Kugellager-System, das für einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb konzipiert wurde und eine lange Lebensdauer gewährleisten soll. Die Lüfter arbeiten in einem Drehzahlbereich von 600 bis 3000 Umdrehungen pro Minute und erreichen laut Hersteller einen Luftdurchsatz von bis zu 77 cfm bzw. rund 131 Kubikmetern pro Stunde. Der maximale statische Druck liegt bei 6,9 mmH₂O.

Der Wasserblock basiert auf einer neu entwickelten Architektur mit hochdichten Mikrofinnen. Diese feinen Kühlstrukturen sollen die Kontaktfläche zwischen Kühlmittel und Metalloberfläche vergrößern und so die Wärmeübertragung verbessern. Ergänzt wird das Design durch eine optimierte Kammerführung innerhalb des Kühlblocks sowie eine langlebige Pumpe, die auf einen stabilen Dauerbetrieb ausgelegt ist.

Für die Verbindung zwischen Radiator und Wasserblock verwendet Arctic EPDM-Schläuche mit zusätzlicher geflochtener Ummantelung. Dieses Material gilt als widerstandsfähig gegenüber Alterung und mechanischer Belastung. Die Konstruktion selbst soll langfristige Dichtigkeit gewährleisten und damit die Betriebssicherheit von Workstation-Systemen erhöhen. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem die Wärmeleitpaste Arctic MX-7.

Der Arctic Liquid Freezer WS360 ist ab sofort verfügbar. Die UVP sortiert sich je nach Modell zwischen 169,99 Euro und 179,99 Euro ein. Zudem gewährt Arctic im eigenen Webshop derzeit 25 % auf die Modelle des Liquid Freezer WS360.