Ursprünglich plante Thermal Grizzly den DeltaMate GPU-Block (Test) für die ASUS ROG GeForce RTX 5090 Astral mit einer Glas- statt Acrylscheibe auf den Markt zu bringen. Aber im Verlaufe der Entwicklung zeigte sich dann, dass das Vorhaben nicht so einfach werden würde. Schlussendlich entschied man sich dann also, den GPU-Wasserkühler mit Acrylscheibe auf den Markt zu bringen. Im Hintergrund arbeitet man aber weiterhin daran, die Umsetzung mit Glasscheibe zu verwirklichen. Hauptmotivation dahinter ist der Einsatz des weniger kratzempfindlichen Glas, welches auch weniger von Alterungsprozessen betroffen ist.

Zur Umsetzung der Glasscheibe im Wasserkühler hat Roman Hartung alias der8auer nun ein Video veröffentlicht und zeigt darin auf, welche Herausforderungen sich beim Einsatz einer Glasscheibe ergeben. Den fertig entwickelten GPU-Block aus Kupfer und das Gegenstück aus Aluminium herzunehmen und das Acryl gegen Glas auszutauschen, reicht nicht aus. Im Verlaufe der Entwicklung kam es zu einer Rissbildung. Demnach hat Thermal Grizzly den GPU-Block und das Gegenstück leicht überarbeitet. Die Unterschiede sind in einigen Bereichen an den kurzen Enden der Bauteile mehr oder weniger gut zu erkennen.

Drucktests sollten zudem zeigen, dass Glas auch dieser Herausforderung gewachsen ist. Üblicherweise testet Thermal Grizzly seine Wasserkühler bei 0,6 bar, die DeltaMate-Produkte sogar bei 1 bar. Dies liegt laut Hersteller weit über dem Druckbereich, der in der Praxis erreicht wird.

In den Drucktests, die mittels Wasser als Medium in seinem Wasserbad durchgeführt wurden, konnte der DeltaMate GPU-Wasserkühler mit Acrylscheibe einem Druck von bis zu 9 bar standhalten. Der modifizierte Kühler mit Glasscheibe schaffte 5 bar. Aus technischer Sicht liegen sowohl die 9 bar der Acrylscheibe, als auch die 5 bar der Glasscheibe also weit über den praxisrelevanten Werten. Acryl (PMMA) ist deutlich weniger steif als Glas: Das Elastizitätsmodul von Acryl liegt bei etwa 3 GPa, bei Glas typischerweise bei etwa 70 GPa. Der Druck im Kühler sorgt dafür, dass sich die Scheibe nach außen wölbt. Das Acryl ist elastisch stärker verformbar, während Glas steifer, aber spröder ist.

Der DeltaMate MP II CPU-Kühler besitzt ein deutlich kleineres Fenster und hielt einem Druck von 10 bar stand.

Aktuell befinden sich bei Thermal Grizzly zahlreiche neue Produkte oder Produktvarianten in der Entwicklung bzw. Massenfertigung und werden demnach bald erhältlich sein. So bindet sich eine Variante des DeltaMate GPU-Block für die ASUS ROG GeForce RTX 5080 Astral in der Produktion. Dieser dürfte als Nächstes erhältlich sein. Für die ASUS ROG GeForce RTX 5090 Matrix wird es ebenfalls eine Variante geben, wie auch für die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z (Test).

Wann der DeltaMate MP II CPU-Kühler erscheinen wird, ist nicht bekannt. Die Entwicklung des DeltaMate GPU-Blocks mit Glasscheibe schreitet ebenfalls noch voran, was aber nicht bedeutet, dass es dieses Produkt final auch geben wird, denn es gibt noch einige Hürden. Bei den Herstellern für Wasserkühler spielen aktuell unter anderem die hohen Rohstoffkosten eine große Rolle.