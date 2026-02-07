Werbung

Der chinesische Modder Geekerwan hat sich mit der Kühlung eines Ryzen Threadripper Pro 9995WX beschäftigt. Mit seinen 96 Kernen bei 350 W bietet dieser nicht nur eine extrem hohe Multi-Threaded-Leistung, sondern arbeitet bei eben diesen 350 W auch extrem effizient. Wenn man dem Prozessor allerdings freien Lauf lässt, sind auch mehrere Hundert Watt an Leistungsaufnahme und entsprechender Abwärme möglich.

Auch wenn es potente Luft- und vor allem Wasserkühler für die Ryzen-Threadripper-Prozessoren gibt, so hat sich Geekerwan doch ein paar eigene Gedanken gemacht. In der Umsetzung hat man den Heatspreader letztlich entfernt und in diesen feine Kanäle gefräst, durch die wiederum das Wasser zur Kühlung fließen sollte.

Die Dicke des Heatspreaders liegt bei 4,1 mm. In diesen wurden die Kanäle mit einer Tiefe von 2 mm hineingefräst, sodass noch etwa 2,1 mm übrig bleiben, um die strukturelle Integrität weiterhin gewährleisten zu können. Die feinen Kanäle sind aber nicht einfach nur parallel in das Material gefräst worden, sondern sie sind wellenförmig auch unterschiedlich hoch. Damit soll die Wärmeabfuhr noch einmal um 20 % besser möglich sein.

Mit dieser Kühlung war ein Takt von 5.325 MHz auf allen Kernen möglich. Die Leistungsaufnahme soll dabei bis zu 1.340 W betragen haben. Dabei hat der Prozessor eine Temperatur von 30 bis 50 °C während des Durchlaufs im Cinebench 2026 halten können.

Neben der Bearbeitung des Heatspreaders war auch der Wasserkreislauf kein Standard mehr. Das Wasser wurde mit einem industriellen Chiller heruntergekühlt. Das Wasser wurde mithilfe von zwei Bosch-Pumpen aus dem Automotive-Bereich umgesetzt.

Den vollständigen Prozess der Fertigung sowie die Ergebnisse und Benchmarkdurchläufe findet ihr im Video: