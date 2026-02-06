Werbung

In einem neuen Video geht Roman Hartung alias der8auer auf die gestiegenen Rohstoffpreise ein. Vor allem Kupfer hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verteuert, wenngleich die Lagerbestände in vielen Regionen recht hoch sind. Im Falle von der8auer hat dieser als Geschäftsführer von Thermal Grizzly einen Einblick in die Beschaffungskosten im eigenen Unternehmen.

Neubestellungen der Kupferplatten bei Thermal Grizzly haben inzwischen eine Lieferdauer von vier Monaten, bei schnellerer Lieferung bei einem alternativen Lieferanten fällt der Preis um 40 % höher aus. Inzwischen liegt das Plus bei den Preisen bei 50 % für die verwendeten Kupferplatten.

Die Lieferanten von Thermal Grizzly gehen davon aus, dass die Bestände für solche Kupferplatten in Europa sich wieder erholen, die Preise aber auf dem hohen Niveau verbleiben werden. Eine Auswirkung wird unter anderem sein, dass der Thermal Grizzly Deltamate GPU-Block (Test) von 500 auf 550 Euro teurer wird. Auch für andere Komponenten, die etwa Messing verwenden, wird mit deutlich gestiegenen Materialkosten gerechnet.

Im Zuge der Recherche und ob auch andere Unternehmen von den gestiegenen Rohstoffkosten betroffen sind, hat sich Roman an andere Unternehmen gewendet.

Wir müssen not gedrungen auch die Preise Ende Februar anpassen zwischen 5-10 % auf alle Produkte. Besonders hart ist es bei allen Kupfer Produkten, der Anstieg ist bei den Rohstoffen ist immens. Ihr kennt auch das Problem, das ca 2-3kg Kupfer für einen Block benötigt wird, aber am Ende wiegt der finale Kupferblock knapp 700 - 1000g. Viele Leute unterschätzen das. Wir recyclen Messing und Kupfer, aber am Ende sind die Rohstoff Kosten erheblich. Wir haben noch ein größeres Problem bei den Radiatoren, das Rohs konforme Lot hat sich knapp verdreifacht. Viele Leute unterschätzen auch die Personalkosten in China. Alle denken das ist super billig dort zu produzieren. Das stimmt nicht, alleine Slowenien ist günstiger als China, im Osten Europas könnten wir günstiger produzieren, aber die Infrastruktur ist nicht dort. Der große Vorteil in China sind die Lieferketten die wir vor Ort haben. Durch die Personalkosten Entwicklung sind wir gezwungen Ende des 3. Quartals nochmal die Preise anpassen zu müssen, da momentan die Rohstoffpreise eine Richtung kennen und zwar nach oben. - Andreas Rudnicki, CEO von Alphacool

Bei Alpahcool wird es Ende Februar also eine Preisanpassung geben. Weitere Effekte werden dazu führen, dass man zum Ende des dritten Quartals die Preise abermals wird anpassen müssen.

Wir verfolgen die Entwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten sehr aufmerksam und stehen in Verhandlungen mit unseren Partnern entlang der gesamten Lieferkette. Die aktuelle Situation ist zweifellos angespannt und vom starken Preisdruck durch die Rohstoffe geprägt. Unser klarer Fokus liegt darauf, die Auswirkungen für unsere Kundinnen und Kunden so gering wie möglich zu halten. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten können wir die derzeitige Preisgestaltung noch stabil halten und werden daher zum aktuellen Zeitpunkt keine Preisanpassungen vornehmen. Sollten die erhöhten Rohstoffpreise jedoch über einen längeren Zeitraum anhalten oder sich weiter verschärfen, werden auch wir die Lage zu einem späteren Zeitpunkt sorgfältig neu bewerten müssen. - Aaron Licht, CEO von be quiet!

Bei be quiet! geht man aktuell nicht davon aus, dass man eine Preisanpassung wird vornehmen müssen.