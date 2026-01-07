Werbung

Anfang Dezember brachte Lynk+ in Form der modularen AiO-Kühlung für die GeForce RTX 5090 sein erstes Produkt auf den Markt. Wir haben uns die erweiterbare und bei entsprechender Verfügbarkeit der günstigen Grafikkarten-Modelle auch preislich attraktive Lösung in einem Test genauer angesehen. Das Konzept stößt durchaus auf Kritik oder besser gesagt auf eine gewisse Vorsicht, denn letztlich kann es nur funktionieren, wenn das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren Erweiterungen und neue Kühler-Modelle an die immer neue Hardware anpasst.

Zur CES 2026 zeigt Link+ nun, wie es weitergehen soll. Unter anderem gezeigt wird ein kleineres Modell des GPU-Wasserkühlers, der für verschiedene Modelle der GeForce RTX 5080 vorgesehen ist. In den Abmessungen fällt das Cooler Module für die GeForce RTX 5080 kompakter aus, als wir das entsprechend für die GeForce RTX 5090 kennen. Das Cooler Module für die Modelle der GeForce RTX 5080 wird vermutlich zur Computex erscheinen. Reichlich spät im Zyklus der GeForce-RTX-50-Serie möchte man sagen, allerdings deutet sich aktuell keine neue Generation an.

Weiterhin gezeigt wird der CPU-Kühler, der ebenfalls in den kommenden Monaten auf den Markt kommen soll. Auf diesem ist dann wieder das Display vorhanden, welches zunächst für die GPU-Kühler vorgesehen war, dann jedoch gestrichen wurde. Lynk+ dürfte den CPU-Kühler derart auslegen, dass er die aktuellen Sockel von AMD und Intel abdeckt.

Einen 240-mm-Radiator hat man weiterhin in Planung. Dieser soll dann beispielsweise ergänzt werden können, wenn zusätzlich zur Grafikkarte die CPU gekühlt werden soll und der 360-mm-Radiator dann schlicht nicht mehr ausreicht. Auch in diesem wird dann eine Pumpe sitzen und alle Komponenten sollen per Lynk+-Busleistung miteinander kommunizieren.

Bis die weiteren Komponenten des Lynk+-Systems erhältlich sein werden, werden wohl noch ein paar Monate vergehen.