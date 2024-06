Werbung

MSI möchte den PC-Selbstbau einfacher machen. Bei neuen Wasserkühlungen setzt man deshalb auf eine überarbeitete Montage und nutzerfreundlichere Verkabelung. Das gilt sowohl für die MPG CORELIQUID P-Serie als auch für MAG CORELIQUID I- und A-Serie.

Bei der MPG CORELIQUID P-Serie von einem EZ DIY-Design - also einem Design, das einen einfachen Zusammenbau ermöglichen soll. So wird die Verbindung zwischen Kühler und Radiator auf ein einziges Kabel reduziert. UNI-Brackets unterstützen sowohl AMD- als auch Intel-Sockel (auch auf dem Produktbild erkennbar) und sorgen für übersichtlicheres Montagematerial. Das Display wächst gegenüber der D-Serie von 2,4 auf 4,3 Zoll. Zudem kann der Winkel des IPS-Panels angepasst werden. Das ist vor allem bei Gehäusen mit Glas an der Front praktisch.

Die MAG CORELIQUID I-Serie wurde eigentlich schon zur CES gezeigt. Sie ist die erste AiO-Kühlung von MSI mit UNI-Bracket. Dazu sollen vorinstallierte Lüfter und eine Kabelabdeckung nutzerfreundlich sein. Eine großzügige Kupferbodenplatte sorgt laut MSI für vollständige Abdeckung des Prozessors.

Auch die MAG CORELIQUID A-Serie profitiert von der UNI-BRACKET und vorinstallierten Lüftern. Bei beiden MAG CORELIQUID A-Serie werden sowohl die Lüfter als auch die Abdeckungen des Pumpengehäuses von A-RGB-LEDs beleuchtet. Während das eckige Pumpengehäuse der MAG CORELIQUID I-Serie relativ wuchtig ausfällt, nutzt MSI bei der MAG CORELIQUID A-Serie ein kompakteres, rundes Gehäuse.

Welche Radiatorformate und Farbvarianten es genau geben wird, ist noch etwas unklar. Zumindest zur MAG CORELIQUID I-Serie gab es die Information, dass 240- und 360-mm-Modelle und schwarze und weiße Farbvarianten geplant sind.