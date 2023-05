Werbung

Auf der Computex hatten wir auf dem Stand von Alphacool die Gelegenheit, einen Blick auf die neuen Core-Produkte zu werfen. Vermutlich ab Juni verfügbar sein wird der Core 1 CPU-Kühlblock, der sowohl für die neusten AMD- wie auch Intel-Prozessoren vorgesehen ist. Neben den offensichtlichen Änderungen in der Optik gibt es weitere Optimierungen in der Wasserzuführung sowie den internen Kanälen, so dass die Kühlleistung verbessert worden sein soll.

Den Core 1 CPU-Block wird es in verschiedenen Ausführungen geben. Der Käufer hat die Wahl zwischen Silver Aurora, Black, Black Aurora, Silver und White. Offenkundig verfügen die Aurora-Modelle über eine RGB-Beleuchtung. Ein neuer Montage-Mechanismus soll das Aufsetzen auf den Prozessor erleichtern. Darüber hinaus spricht Alphacool von einer sehr guten Kühlleistung und einer hochwertigen Verarbeitung.

Preise zum Core 1 CPU-Kühler wird man mit der offiziellen Ankündigung nennen.

Passend zum Kühler gibt es einen neuen Core T45 Aurora Radiator. Die Fläche des Wärmetauschers wurde weiter optimiert. So wird das Wasser über 16 anstatt wie bei den anderen Radiatoren über zwölf Kanäle durch den Radiator geführt. Aus optischer Sicht präsentiert sich der Radiator, der entweder komplett schwarz oder mit silbernen Stirnseiten zu haben sein wird, ebenfalls aufgefrischt. An der Stirnseite wird unter anderem eine RGB-Beleuchtung zu finden sein.

Ebenfalls erstmals gezeigt wurde die neue Reservoir-Pumpen-Kombination Core 2 Tube. Technische Daten sparte man noch weitestgehend aus. Das Volumen des Reservoirs liegt offenbar deutlich über dem, was von den bisherigen Modellen so bekannt ist. Der Ring mit den Anschlüssen unter dem Reservoir lässt sich beliebig drehen. Darunter sitzt die Pumpe.

Als dritte Komponente gibt es noch die Core 2 Aurora CPU AiO. Es handelt sich um eine weiter verbesserte Version der Eisbär-2-Pro-AiO. Die Pumpe, das darüberliegende Gehäuse – es hat viele Änderungen und Verbesserungen gegeben, die sogar der Optik zu Gute kommen. Der Radiator liegt ebenfalls in einer verbesserten Version vor und soll somit das Abführen der Abwärme erleichtern.

Wie bei der Eisbär 2 Pro kann der Kreislauf über einen Schnellverschluss geöffnet und weitere Komponenten eingebunden werden. Auch bei der Core 2 Aurora CPU AiO spricht Alphacool von einem neuen Montage-Mechanismus. Im Hinblick auf die Größe des Radiators wird der Käufer die Wahl zwischen 240, 280, 360, 420 und 480 mm haben.