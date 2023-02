Werbung

Der auf Wasserkühlungszubehör aller Art spezialisierte Hersteller Alphacool präsentierte kürzlich seine neue, leistungsstarke, Wärmeleitpad-Serie, die Core Soft Wärmeleitpads.

Die auf Silikon basierenden Core Soft Wärmeleitpads sollen sich durch eine optimale Kompressibilität auszeichnen, so Alphacool. Die Pads verfügen zu diesem Zweck nur über eine geringe Härte, dazu weisen sie eine natürliche Klebrigkeit auf. Damit soll sich der Anwendungsbereich dieser Wärmeleitpads sehr vielseitig gestalten können. Die Pads sollen sich gut an Oberflächen anpassen und so Unebenheiten zwischen verschiedenen Bauteilen ausgleichen können. Dies soll letztlich einer Verbesserung der Wärmeübertragung zuträglich sein.

Aufgrund ihrer Silikonbasis können die Core Soft eine gute elektrische Isolierung vorweisen. Diese Fähigkeit ermöglicht es, die Wärmeleitpads über die klassische Nutzung, hinsichtlich PC-Wasserkühlern, hinaus, auch in anderen Anwendungsbereichen, einzusetzen. Alphacool zeigt sich optimistisch und listet dazu unter anderem Elektrofahrzeugen, Autopilot-Systemen, Mobiltelefonen, Servern, Netzteilen, LCD-TVs, Notebooks, Telekommunikationsgeräten und Access Points als mögliche Einsatzorte mit auf.

Eine Besonderheit der Core Soft Wärmeleitpads soll ihre spezielle Materialzusammensetzung sein. Alphacool geht damit ein übliches Problem von vielen anderen Wärmeleitpads an, welche mit der Zeit aushärten und so sukzessiv an Leistung, bezüglich ihrer Wärmeleitfähigkeit, verlieren. Dies will Alphacool in den Griff bekommen haben und bewirbt die Core Soft Pads damit, dass diese über einen deutlich längeren Nutzungszeitraum verfügen, ohne dabei, wie erwähnt, maßgeblich an Leistung zu verlieren.

Verfügbar sind die Core Soft Wärmeleitpads dabei in zwei Leistungsstufen, die schwächeren Pads mit 6,2 W/mK, die stärkeren mit 9 W/mK.

Dazu werden die Wärmeleitpads in je fünf Dicken, 0,5, 1, 1,5, 2 und 3 mm sowie in verschiedenen Größen angeboten.