EK wird gleich mehrere EK Quantum-Produktkategorien runderneuern

EK Water Blocks hat zur EK EXPO keineswegs nur an die Nutzer von AiO-Kühlungen gedacht, sondern auch die DIY-Nutzer berücksichtigt. Für die nächsten Monate werden zahlreiche neue Produkte für die EK Quantum-Serie erwartet. Es sollen sogar ganze Produktkategorien runderneuert werden.

So hat EK für die Quantum Surface-Serie über 50 neue Radiatoren entwickelt. Darunter sind sowohl Multiport- als auch Crossflow-Modelle, die die Verschlauchung mit acht Anschlüssen erleichtern sollen. EK unterteilt die Wärmetauscher in verschiedene Kategorien.

Die S- oder Slim-Kategorie umfasst Modelle mit 30 mm Dicke, die vor allem für kleinere Systeme oder Gehäuse mit eingeschränkten Platzverhältnissen gut geeignet sein sollen. Die P- oder Performance-Kategorie verspricht mit 44 mm Dicke eine höhere Leistung. Doch es geht noch leistungsstärker - und zwar mit der X- oder Extreme-Kategorie mit 58 mm Dicke. Jedes Modell soll es nicht nur in typischem Schwarz, sondern alternativ auch in einer weißen Variante geben.

Neue Radiatorlüfter stehen ebenfalls in den Startlöchern. Die EK-Quantum-Phase-Lüfter sollen eine möglichst große Rotorfläche und damit hohe Performance bieten. Für optische Abwechslung können austauschbare Entkopplungsecken in verschiedenen Farben sorgen. Die EK-Quantum-Impuls-Lüfter sind mit ihrer A-RGB-Beleuchtung noch sehr viel auffälliger, sie versprechen aber trotzdem eine hohe Performance. Ein Magnetschwebelager soll Reibung minimieren und für eine lange Lebensdauer sorgen.

Bei den Kühlern stehen neue Modelle in Form der CPU-Kühler EK-Quantum Velocity² und der Vector²-GPU-Kühler an. Mit dem Velocity² hat EK seinen CPU-Kühler nach eigener Aussage komplett neu gestaltet. Jeder Kühler soll nun speziell für einen spezifischen CPU-Sockel optimiert werden. Eine neue Montagelösung mit integrierten Federn soll besonders einfach und werkzeuglos zu handhaben sein. Der Vector²-GPU-Kühler erhält einen elegant integrierten LED-Streifen und eine neue Backplate. Geplant ist auch ein neues, dickeres Anschlussterminal. Besonders auffällige Schlauchanschlüsse wird es in Form der goldfarbenen EK-Quantum Torque Gold Edition geben.







Die Quantum-Serie wird in Zukunft zusätzlich durch Momentum-Monoblocks, Refection Distro-Plates und Wasserkühler für Arbeisspeicher ausgebaut werden. Mit EK-Quantum Matrix7 wird es außerdem ein neues Produktraster geben, bei dem die Produkthöhe und die Entfernung zwischen Anschlüssen in 7-mm-Schritten abgestimmt werden (deshalb auch die Unterteilung in Radiatoren mit 30, 44 und 58 mm Dicke). EK verspricht sich von diesem Produktraster eine einfachere Planung und Umsetzung von Eigenbau-Wasserkühlungen. Dieses Produktraster soll sogar in Zusammenarbeit mit Gehäuseherstellern genutzt werden.