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Noch bevor Intel im kommenden Jahr mit Nova Lake-S seine nächste Generation an Desktop-Prozessoren auf den Markt bringen dürfte, verdichten sich die Informationen zum Nachfolger Razor Lake-S. Einmal mehr liefert der in der Vergangenheit häufig gut informierte Leaker Jaykihn neue Details zu den geplanten Compute-Tiles. Demnach arbeitet Intel an einer Variante mit zwölf Performance-Kernen, die auf klassische Efficiency-Kerne verzichtet und über einen besonders großen L3-Cache verfügen soll.

Das entsprechende Compute-Tile soll über 120 MB Big Last Level Cache (bLLC) verfügen und eine Chipfläche von etwa 140 mm² aufweisen. Hinzu kommen vier Low-Power-E-Kerne außerhalb des Compute-Tiles, sodass der Prozessor insgesamt auf 16 Kerne käme. Interessant sind vor allem die Unterschiede hinsichtlich der Architektur und Fertigung: Während Intel für die übrigen Compute-Tiles von Razor Lake-S offenbar auf die neuen Griffin-Cove-Kerne und eine Fertigung in N2P bei TSMC setzt, soll die Variante mit zwölf P-Kernen weiterhin die bereits für Nova Lake vorgesehenen Coyote-Cove-Kerne verwenden und in Intels eigenem 18A-P-Prozess gefertigt werden.

Daneben soll es auch bei Razor Lake-S ein Compute-Tile mit acht P- und 16 E-Kernen sowie 144 MB L3-Cache geben. Hinsichtlich der Cache-Kapazität würde sich gegenüber Nova Lake-S somit nichts ändern. Wie wir bereits vor wenigen Tagen berichteten, sieht Intel für Nova Lake-S mehrere BFC-Modelle vor, darunter den Core Ultra 9 4970K BFC und den Core Ultra 7 4870K BFC mit jeweils 144 MB L3-Cache sowie den Core Ultra 9 4900 BFC mit 120 MB. Mit diesen Prozessoren will Intel der Konkurrenz in Form von AMDs Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache etwas entgegensetzen.

Mit der Kombination aus zwölf P-Kernen und einem großen L3-Cache dürfte Intel insbesondere Spieler ansprechen wollen. Auch wenn sich die Gesamtzahl der CPU-Kerne gegenüber den klassischen Hybrid-Designs reduziert, könnte eine größere Anzahl leistungsstarker P-Kerne in Spielen von Vorteil sein. In welchem Umfang sich der Verzicht auf die klassischen E-Kerne auf die Multi-Threaded-Leistung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Dass Intel innerhalb der Razor-Lake-Familie auf CPU-Kerne unterschiedlicher Architekturgenerationen zurückgreift, deutete sich bereits bei Razor Lake-AX an. Der als Konkurrent zu AMDs Halo-Prozessoren vorgesehene Ableger soll ebenfalls auf CPU-Kernen der Nova-Lake-Generation basieren, diese jedoch mit einer integrierten GPU mit bis zu 32 Xe-Kernen sowie bis zu 128 GB On-Package-Speicher kombinieren.

Während Nova Lake-S im Februar 2027 und Razor Lake-AX im dritten Quartal 2027 auf den Markt kommen sollen, wird Razor Lake-S als Core-Ultra-5000-Serie erst für 2028 erwartet. Der mit Nova Lake-S eingeführte Sockel LGA1954 soll weiterhin Verwendung finden. Eine offizielle Bestätigung der technischen Details seitens Intel steht allerdings noch aus.

Gegenüberstellung von Nova Lake-S und Razor Lake-S mit bLLC Prozessor Nova Lake-S Nova Lake-S Nova Lake-S Razor Lake-S Razor Lake-S Modell Core Ultra 9 4970K BFC Core Ultra 7 4870K BFC Core Ultra 9 4900 BFC unbekannt unbekannt P-Kerne 8 8 6 8 12 E-Kerne 16 12 12 16 0 LP-E-Kerne 4 4 4 4* 4 Kerne gesamt 28 24 22 28* 16 P-Kern-Architektur Coyote Cove Coyote Cove Coyote Cove Griffin Cove Coyote Cove L3-Cache (bLLC) 144 MB 144 MB 120 MB 144 MB 120 MB Fertigung des Compute-Tiles TSMC N2P TSMC N2P TSMC N2P TSMC N2P Intel 18A-P Chipfläche des Compute-Tiles – – – – ca. 140 mm² Max. Boost-Takt 5,5 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz – – Base Power 125 W 125 W 65 W – – Sockel LGA1954 LGA1954 LGA1954 LGA1954 LGA1954 Erwarteter Marktstart 2027 2027 2027 2028 2028

* Annahme auf Basis der bisherigen Plattforminformationen. Sämtliche Angaben sind inoffiziell.