Razor Lake-S
Zwölf P-Kerne mit 120 MB L3-Cache aus der Intel-18A-P-Fertigung
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Noch bevor Intel im kommenden Jahr mit Nova Lake-S seine nächste Generation an Desktop-Prozessoren auf den Markt bringen dürfte, verdichten sich die Informationen zum Nachfolger Razor Lake-S. Einmal mehr liefert der in der Vergangenheit häufig gut informierte Leaker Jaykihn neue Details zu den geplanten Compute-Tiles. Demnach arbeitet Intel an einer Variante mit zwölf Performance-Kernen, die auf klassische Efficiency-Kerne verzichtet und über einen besonders großen L3-Cache verfügen soll.
Das entsprechende Compute-Tile soll über 120 MB Big Last Level Cache (bLLC) verfügen und eine Chipfläche von etwa 140 mm² aufweisen. Hinzu kommen vier Low-Power-E-Kerne außerhalb des Compute-Tiles, sodass der Prozessor insgesamt auf 16 Kerne käme. Interessant sind vor allem die Unterschiede hinsichtlich der Architektur und Fertigung: Während Intel für die übrigen Compute-Tiles von Razor Lake-S offenbar auf die neuen Griffin-Cove-Kerne und eine Fertigung in N2P bei TSMC setzt, soll die Variante mit zwölf P-Kernen weiterhin die bereits für Nova Lake vorgesehenen Coyote-Cove-Kerne verwenden und in Intels eigenem 18A-P-Prozess gefertigt werden.
Daneben soll es auch bei Razor Lake-S ein Compute-Tile mit acht P- und 16 E-Kernen sowie 144 MB L3-Cache geben. Hinsichtlich der Cache-Kapazität würde sich gegenüber Nova Lake-S somit nichts ändern. Wie wir bereits vor wenigen Tagen berichteten, sieht Intel für Nova Lake-S mehrere BFC-Modelle vor, darunter den Core Ultra 9 4970K BFC und den Core Ultra 7 4870K BFC mit jeweils 144 MB L3-Cache sowie den Core Ultra 9 4900 BFC mit 120 MB. Mit diesen Prozessoren will Intel der Konkurrenz in Form von AMDs Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache etwas entgegensetzen.
Mit der Kombination aus zwölf P-Kernen und einem großen L3-Cache dürfte Intel insbesondere Spieler ansprechen wollen. Auch wenn sich die Gesamtzahl der CPU-Kerne gegenüber den klassischen Hybrid-Designs reduziert, könnte eine größere Anzahl leistungsstarker P-Kerne in Spielen von Vorteil sein. In welchem Umfang sich der Verzicht auf die klassischen E-Kerne auf die Multi-Threaded-Leistung auswirkt, bleibt abzuwarten.
Dass Intel innerhalb der Razor-Lake-Familie auf CPU-Kerne unterschiedlicher Architekturgenerationen zurückgreift, deutete sich bereits bei Razor Lake-AX an. Der als Konkurrent zu AMDs Halo-Prozessoren vorgesehene Ableger soll ebenfalls auf CPU-Kernen der Nova-Lake-Generation basieren, diese jedoch mit einer integrierten GPU mit bis zu 32 Xe-Kernen sowie bis zu 128 GB On-Package-Speicher kombinieren.
Während Nova Lake-S im Februar 2027 und Razor Lake-AX im dritten Quartal 2027 auf den Markt kommen sollen, wird Razor Lake-S als Core-Ultra-5000-Serie erst für 2028 erwartet. Der mit Nova Lake-S eingeführte Sockel LGA1954 soll weiterhin Verwendung finden. Eine offizielle Bestätigung der technischen Details seitens Intel steht allerdings noch aus.
|Prozessor
|Nova Lake-S
|Nova Lake-S
|Nova Lake-S
|Razor Lake-S
|Razor Lake-S
|Modell
|Core Ultra 9 4970K BFC
|Core Ultra 7 4870K BFC
|Core Ultra 9 4900 BFC
|unbekannt
|unbekannt
|P-Kerne
|8
|8
|6
|8
|12
|E-Kerne
|16
|12
|12
|16
|0
|LP-E-Kerne
|4
|4
|4
|4*
|4
|Kerne gesamt
|28
|24
|22
|28*
|16
|P-Kern-Architektur
|Coyote Cove
|Coyote Cove
|Coyote Cove
|Griffin Cove
|Coyote Cove
|L3-Cache (bLLC)
|144 MB
|144 MB
|120 MB
|144 MB
|120 MB
|Fertigung des Compute-Tiles
|TSMC N2P
|TSMC N2P
|TSMC N2P
|TSMC N2P
|Intel 18A-P
|Chipfläche des Compute-Tiles
|–
|–
|–
|–
|ca. 140 mm²
|Max. Boost-Takt
|5,5 GHz
|5,2 GHz
|5,3 GHz
|–
|–
|Base Power
|125 W
|125 W
|65 W
|–
|–
|Sockel
|LGA1954
|LGA1954
|LGA1954
|LGA1954
|LGA1954
|Erwarteter Marktstart
|2027
|2027
|2027
|2028
|2028
* Annahme auf Basis der bisherigen Plattforminformationen. Sämtliche Angaben sind inoffiziell.