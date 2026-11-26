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Mit dem Delid-Heat-Mate stellt Thermal Grizzly ein weiteres Hilfsmittel zum Entfernen des Heatspreaders von Prozessoren vor. Anders als beim bereits erhältlichen Intel 1851 Delid-Die-Mate Heater V1 verfügt das neue Werkzeug über kein eigenes Heizelement, sondern wird mitsamt dem Prozessor in einen handelsüblichen Backofen geschoben. Unterstützt werden neben AMDs Ryzen-Prozessoren für den Sockel AM5 auch Intel-Prozessoren für die Sockel LGA1700 und LGA1851. Bemerkenswert ist, dass Thermal Grizzly bereits die Unterstützung des Sockels LGA1954 nennt, der für Intels kommende Nova-Lake-Prozessoren vorgesehen ist.

Insbesondere bei den aktuellen Arrow-Lake-Prozessoren ist das rein mechanische Entfernen des Heatspreaders mit einem erhöhten Beschädigungsrisiko verbunden. Thermal Grizzly setzt daher auf ein zweistufiges Verfahren, bei dem zunächst die Klebeverbindung zwischen Heatspreader und Package mithilfe eines Delid-Die-Mate gelöst wird. Anschließend erfolgt das Erhitzen des Prozessors, um das zwischen Silizium und Heatspreader befindliche Indium-Lot zu verflüssigen. Der Schmelzpunkt von Indium liegt bei etwa 157 °C. Im Delid-Heat-Mate wird der Prozessor mit dem Heatspreader nach unten eingesetzt, sodass sich dieser unter seinem Eigengewicht lösen kann. Die mechanische Belastung der Dies und der auf dem Package befindlichen SMD-Bauteile soll dadurch reduziert werden.

Für den Vorgang sieht Thermal Grizzly eine Backofentemperatur von 165 bis 175 °C vor, wobei 180 °C keinesfalls überschritten werden dürfen. Das Ablösen des Heatspreaders soll üblicherweise innerhalb von zehn bis 15 Minuten erfolgen. Bei Prozessoren für die Sockel LGA1851 und LGA1954 setzt Thermal Grizzly ein solches zweistufiges Verfahren voraus, während es bei AM5 und LGA1700 optional ist.

Im Vergleich dazu handelt es sich beim Intel 1851 Delid-Die-Mate Heater V1 um ein aktives Heizsystem, das den Prozessor mitsamt dem Delidding-Werkzeug gezielt auf 165 °C erhitzt. Eine separate Steuereinheit mit OLED-Display ermöglicht die Überwachung der Temperatur. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C mittels eines Netzteils mit mindestens 65 W. Während der Heater V1 eine schnellere Erwärmung und präzisere Temperaturregelung ermöglicht, ist der Delid-Heat-Mate hinsichtlich der unterstützten Prozessoren deutlich flexibler einsetzbar. Bei ihm hängt die Genauigkeit der Temperaturregelung allerdings vom verwendeten Backofen ab. Beide Produkte sind als Alternativen zueinander konzipiert.

Auch preislich unterscheiden sich die beiden Lösungen erheblich. Während Thermal Grizzly für den Intel 1851 Delid-Die-Mate Heater V1 einen Preis von 108,90 Euro aufruft, kostet der aus Aluminium gefertigte Delid-Heat-Mate lediglich 19,90 Euro. Das zur mechanischen Vorbereitung notwendige Delidding-Werkzeug muss in beiden Fällen separat erworben werden. Das Köpfen eines Prozessors erfolgt weiterhin auf eigenes Risiko und führt zum Verlust der Herstellergarantie.