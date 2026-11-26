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Mit Wildcat Lake (Core Series 3) hat Intel in diesem Jahr eine speziell auf kostengünstige Notebooks ausgelegte Plattform auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu Panther Lake verzichtet Intel auf das aufwendigere Foveros-Packaging und setzt stattdessen auf ein organisches Multi-Chip-Package (MCP) mit einer UCIe-basierten Die-to-Die-Verbindung. Wie Intel auf der Hot Chips 2026 erläuterte, konnte durch die Reduzierung des Funktionsumfangs die Fläche für Compute- und GPU-Tile in Summe um 38 % gegenüber Panther Lake reduziert werden. Auch der Platform-Controller-Tile fällt um 15 % kleiner aus.

Bereits Ende Oktober gab es erste Informationen zu Wildcat Lake Refresh und Moon Lake. Mit Wildcat Lake Refresh soll Intel die Anzahl der Performance-Kerne auf vier verdoppeln, während es bei vier Low-Power-Efficiency-Kernen bleibt. Auch an den Mikroarchitekturen Cougar Cove und Darkmont soll sich nichts ändern. Neueren Informationen zufolge soll Intel für den Compute-Tile allerdings von Intel 18A auf die optimierte Fertigung in Intel 18A-P wechseln. Die Base Power verbleibt bei 15 W, während die konfigurierbare TDP auf bis zu 35 W angehoben werden soll. Zudem ist offenbar eine Erweiterung des Angebots um vPro-Modelle geplant.

Mit Moon Lake verfolgt Intel hingegen den Ansatz einer weiteren Reduzierung des Funktionsumfangs. Der Prozessor soll vollständig auf die Performance-Kerne verzichten und ausschließlich über vier LPE-Kerne auf Basis der Darkmont-Architektur verfügen. Für den Compute-Tile soll weiterhin die Fertigung in Intel 18A zum Einsatz kommen. Mit einer Base Power von 6 W und einer konfigurierbaren TDP von 6 bis 15 W dürfte Moon Lake auch für passiv gekühlte Systeme infrage kommen. Denkbar wäre zudem eine Positionierung als Nachfolger der bisherigen N-Serie auf Basis von Alder Lake-N und Twin Lake.

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Neue Informationen zu den Chipflächen von Wildcat Lake Refresh und Moon Lake erlauben eine genauere Einordnung der beiden kommenden Prozessorserien. Während der Compute-Tile von Wildcat Lake in Intel 18A gefertigt wird und auf eine Fläche von 77,42 mm² kommt, wächst dieser bei Wildcat Lake Refresh auf 93,30 mm² an. Trotz des Wechsels auf die optimierte Fertigung in Intel 18A-P nimmt die Chipfläche somit um 21 % zu. Maßgeblich hierfür dürfte die Verdopplung der Anzahl der Performance-Kerne von zwei auf vier sein. Die Anzahl der LPE-Kerne soll unverändert bei vier liegen.

Bei Moon Lake fällt der Compute-Tile mit 62,79 mm² hingegen nochmals deutlich kleiner aus. Gegenüber Wildcat Lake reduziert sich die Chipfläche um 19 %, gegenüber Wildcat Lake Refresh sogar um 33 %. Hier macht sich offenbar der vollständige Verzicht auf die Performance-Kerne bemerkbar. Allen drei Prozessoren gemein ist laut den neuen Informationen der in N6 bei TSMC gefertigte Platform Controller Die (PCD) mit einer Chipfläche von 41,91 mm².

Gegenüberstellung von Wildcat Lake, Wildcat Lake Refresh und Moon Lake Merkmal Wildcat Lake Wildcat Lake Refresh Moon Lake P-Kerne 2 4 – LPE-Kerne 4 4 4 Fertigung Compute-Tile Intel 18A Intel 18A-P Intel 18A Fläche Compute-Tile 77,42 mm² 93,30 mm² 62,79 mm² Fertigung Platform Controller Die TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Fläche Platform Controller Die 41,91 mm² 41,91 mm² 41,91 mm² Gesamte Siliziumfläche 119,33 mm² 135,21 mm² 104,70 mm² Relative Fläche Compute-Tile Referenz +20,5 % −18,9 % Relative Gesamtsiliziumfläche Referenz +13,3 % −12,3 %

Aus wirtschaftlicher Sicht erscheint insbesondere die Wiederverwendung des Platform Controller Die interessant. Intel kann auf Basis eines einheitlichen Package-Konzepts drei unterschiedliche Leistungsklassen abdecken und muss lediglich den Compute-Tile an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Während Wildcat Lake Refresh mit zusätzlichen Performance-Kernen die Lücke zu Panther Lake verkleinern dürfte, steht bei Moon Lake die Reduzierung der Fertigungskosten und Leistungsaufnahme im Vordergrund. Bemerkenswert ist, dass Intel selbst für das unterste Preissegment auf seine vergleichsweise moderne Fertigung in Intel 18A zurückgreifen will.

Wie groß die tatsächlichen Kostenvorteile ausfallen, hängt allerdings auch von den Waferkosten, der Fertigungsausbeute und dem Packaging ab. Die kleinere Chipfläche allein lässt noch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Herstellungskosten zu.