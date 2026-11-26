Werbung

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, wonach Intel mit Razor Lake-AX an einem direkten Konkurrenten zu AMDs Strix Halo bzw. dessen Nachfolger Gorgon Halo arbeitet. Ursprünglich wurde ein solcher Prozessor noch unter dem Codenamen Nova Lake-AX gehandelt. Inzwischen sind erste Bilder eines vermeintlichen Prototypen von Razor Lake-AX aufgetaucht, der auf einer chinesischen Verkaufsplattform angeboten wird. Ob es sich um ein funktionsfähiges Exemplar handelt, ist unklar. Die Aufnahmen liefern jedoch Hinweise auf die bereits seit Längerem vermutete Integration des Arbeitsspeichers direkt auf dem Package.

Auf den Bildern sind neben den eigentlichen Prozessor-Tiles vier Speicherbausteine zu erkennen. Laut Informationen von VideoCardz sieht Intel Speicherkapazitäten zwischen 32 und 128 GB sowie ein Quad-Channel-Speicherinterface vor. Hinsichtlich der Speicherintegration verfolgt Intel offenbar einen anderen Ansatz als noch bei Lunar Lake (Core Ultra 200V). Während Intel diese Prozessoren mit bereits integriertem Arbeitsspeicher auslieferte, sollen die OEM- und ODM-Partner bei Razor Lake-AX die Bestückung des Packages mit den vier DRAM-Chips selbst übernehmen. Dies würde den Systemherstellern mehr Flexibilität bei der Wahl der Speicherkapazität und der Beschaffung der Speicherbausteine bieten.

Aufseiten der CPU soll Razor Lake-AX über bis zu 32 Kerne verfügen. Bisherigen Gerüchten zufolge greift Intel dabei auf CPU-Kerne der Nova-Lake-Generation zurück und kombiniert diese mit einer deutlich größer ausgebauten integrierten GPU mit bis zu 32 Xe-Kernen. Ein entsprechend breit ausgelegtes Speicherinterface dürfte insbesondere für die Leistungsfähigkeit der integrierten GPU von entscheidender Bedeutung sein. Die hohen Speicherkapazitäten machen einen solchen Prozessor zudem für die lokale Ausführung größerer KI-Modelle interessant.

Die Markteinführung erster Systeme auf Basis von Razor Lake-AX soll nach aktuellem Informationsstand im dritten Quartal 2027 erfolgen. Eine offizielle Vorstellung des Prozessors steht allerdings noch aus. Auch lassen die nun aufgetauchten Aufnahmen keine Rückschlüsse auf den verwendeten Speicherstandard, die tatsächliche Speicherbandbreite oder die konkrete Speicherkapazität des gezeigten Exemplars zu.