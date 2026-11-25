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Ein weiteres Intel-Dokument zu Nova Lake-S ist aufgetaucht und wird bei Videocardz thematisiert. Es nennt Kerne, Cache und Taktraten von sieben Core-Ultra-Desktop-Prozessoren auf Basis von Qualification Samples. Einige Angaben passen allerdings nicht zu früheren Leaks. Rund drei Monate vor dem erwarteten Marktstart wird das Bild von Intels nächster Desktop-Generation genauer. Ein Dokument, das sich auf Qualification Samples der Steppings C1 und A0 stützt, listet sieben Nova-Lake-S-Prozessoren. Intel betont darin, dass sich Taktraten noch ändern können und die Leistung der Muster nicht der Serienprodukte entsprechen muss. Erfahrungsgemäß liegen QS-Modelle aber schon nah an den späteren Retail-CPUs.

An der Spitze steht der Core Ultra 9 4970K BFC. Der Zusatz BFC kennzeichnet Modelle mit Intels großem Last-Level-Cache (bLLC), also Intels Antwort auf AMDs 3D V-Cache. Der 4970K BFC kombiniert acht P-Kerne, 16 E-Kerne und vier LP-E-Kerne zu 28 Kernen. Dazu kommen 144 MB L3-Cache und bis zu 5,5 GHz bei 125 W Base Power. Der reguläre Core Ultra 9 4950K hat ebenfalls 28 Kerne und dürfte genauso aufgeteilt sein. Er hat aber nur 36 MB L3-Cache, also so viel wie der aktuelle Core Ultra 9 285K, und taktet mit 5,4 GHz etwas niedriger. Dazu kommt der Core Ultra 9 4900 BFC: Er ist nicht übertaktbar, auf 65 W ausgelegt und hat 22 Kerne (6P + 12E + 4LP-E), 120 MB L3-Cache und bis zu 5,3 GHz.

Bei der Core-Ultra-7-Klasse wiederholt sich das Muster. Der 4870K BFC und der 4850K haben jeweils 24 Kerne, aufgeteilt in acht P-Kerne, zwölf E-Kerne und vier LP-E-Kerne. Auf den P-Kernen erreichen sie bis zu 5,2 GHz. Der Unterschied liegt im L3-Cache mit 144 MB gegenüber 36 MB. Den Einstieg bilden der Core Ultra 5 4650K und der 4650KF. Sie kommen auf 22 Kerne, vermutlich sechs P-Kerne, zwölf E-Kerne und vier LP-E-Kerne, sowie 30 MB L3-Cache und 5,1 GHz.

Die möglichen Core-Ultra-4000-Modelle (Nova Lake-S) Modell P-Kerne E-Kerne LP-E-Kerne Kerne gesamt L3-Cache Max. Boost TDP Core Ultra 9 4970K BFC 8 16 4 28 144 MB 5,5 GHz 125 W Core Ultra 9 4950K* 8 16 4 28 36 MB 5,4 GHz 125 W Core Ultra 9 4900 BFC 6 12 4 22 120 MB 5,3 GHz 65 W Core Ultra 7 4870K BFC 8 12 4 24 144 MB 5,2 GHz 125 W Core Ultra 7 4850K* 8 12 4 24 36 MB 5,2 GHz 125 W Core Ultra 5 4650K* 6 12 4 22 30 MB 5,1 GHz 125 W Core Ultra 5 4650KF* 6 12 4 22 30 MB 5,1 GHz 125 W * Die Aufteilung auf P-, E- und LP-E-Kerne ist bei diesen Modellen aus der Gesamtzahl der Kerne abgeleitet und nicht bestätigt. Alle Angaben stammen aus einem nicht offiziellen Dokument und beziehen sich auf Qualification Samples.

Vorsicht ist bei den Kernzahlen geboten. Ein Leak aus dem Oktober nannte den 4950K noch mit 24 Kernen (8P + 16E) und den 4850K mit 20 Kernen (8P + 12E), jeweils ohne die vier LP-E-Kerne. Laut dem neuen Dokument haben dagegen alle sieben Modelle die vier LP-E-Kerne an Bord. Ob Intel das Lineup inzwischen umgestellt hat oder eine der Quellen ungenau ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Das bislang erwartete Flaggschiff mit 52 Kernen und zwei Compute-Tiles fehlt in der Liste. Es soll erst später erscheinen.

Bei der Plattform gibt es einen deutlichen Schritt beim Speicher. Alle sieben Modelle sollen DDR5-8000 offiziell unterstützen. Die erste Arrow-Lake-Generation lag bei DDR5-6400, der Arrow Lake Refresh bereits bei DDR5-7200. Die maximale Speicherkapazität verbleibt bei maximal 256 GB. Die Speicherkrise mit den entsprechend hohen Preisen für den DDR5-Arbeitsspeicher klammern wir nun einmal aus. Bei den PCIe-Lanes von der CPU sind es 24x PCIe 5.0 anstatt 20 Stück bei Arrow Lake-S. Die integrierte NPU in Nova Lake-S soll 77 TOPS liefern.

Die iGPU taktet je nach Modell mit 2,9 bis 3,1 GHz. Für Content Creators ist die erweiterte Medien-Engine interessant: Intel nennt Hardware-Decoding für DNx, XAVC, JPEG-XS und VVC (H.266) sowie die AV1-Profile High und Professional. Beim 4650KF dürfte die iGPU, der Intel-Logik folgend, deaktiviert sein. Erkennbar ist dies an dem zusätzlichen F-Suffix.

Im Februar 2027 soll es losgehen

Laut einem weiteren Bericht von Videocardz plant Intel vom 22. bis 25. Februar 2027 ein Desktop-Event in Berlin, das der eigentliche Launch für Nova Lake-S sein soll. Bestätigt hat Intel das bisher noch nicht. Zur CES 2027 Anfang Januar werden die Mainboard-Hersteller voraussichtlich erste Platinen für eine noch "unangekündigte" Intel-Plattform zeigen. Gemeint sein dürften Modelle mit dem Sockel LGA1954 und Chipsätzen der 900er-Serie.