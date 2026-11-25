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Architect Labs hat mit Frostbite einen CPU-Entwurf vorgestellt, bei dem KI-Agenten laut Unternehmen den Befehlssatz, den Compiler und die Mikroarchitektur gemeinsam entwickelt und den Entwurf bis zum physischen Layout umgesetzt haben. Das Team legte die Ziel-Workloads und Bewertungskriterien fest. Die Agenten sichteten Forschungsarbeiten und verglichen Architekturvarianten. Als gemeinsame Grundlage für Befehlssatz, Simulationsmodell und RTL diente anschließend die hauseigene Spezifikationssprache ASL – die hier wohl auch beworben werden soll. Aus ihr entstanden für die formale Prüfung der 31 entwickelten Hardwareblöcke mehr als 800.000 Zeilen sogenannter Lean-Code.

Frostbite führt Programme als Interaktionsnetze aus. Der Compiler übersetzt Programme und bildet diese als Graphen ab, in dem die Berechnung über lokale Regeln für jeweils zwei verbundene Knoten erfolgt. Ausführbare Paare überschneiden sich nicht und können parallel verarbeitet werden. Weil jeder Wert einen eindeutigen Besitzer hat, setzt Frostbite auf lokale Speicher in den Rechenkacheln und kommt laut Architect Labs ohne klassische kohärente Cache-Hierarchie und Load-Store Queue aus.

Die Kacheln verteilen Arbeit dezentral. Teilt sich etwa eine Schleife in mehrere Aufgaben auf, speichert die Kachel den Zustand für die spätere Fortsetzung und legt die Aufgaben in eine Hardware-Warteschlange. Freie Nachbarkacheln übernehmen Aufgaben über das On-Chip-Netzwerk. Ein Zähler erfasst die Rückmeldungen und gibt den nächsten Programmabschnitt frei, sobald die letzte Teilaufgabe abgeschlossen ist.

Der in 7 nm ausgelegte Chip umfasst 16 Kacheln in einem 4 × 4-Raster. Architect Labs nennt 800 MHz für die Synthese und 500 MHz für das finale Layout. Für die Benchmarks verglich das Unternehmen vier Frostbite-Kacheln samt vier als L3 bezeichneten Knoten auf 0,792 mm² mit einem nicht näher benannten superskalaren In-Order-Kern mit Dual-Issue und 0,895 mm² im selben Prozess. Über alle 25 Workloads erreichte Frostbite im geometrischen Mittel die 4,59-fache Leistung pro Watt und im Mittel die 8,77-fache Leistung pro Fläche. Bei den zehn zur Optimierung verwendeten Workloads lag die Leistung pro Watt um den Faktor 6,02 höher, bei den 15 erst zur Auswertung herangezogenen Workloads um den Faktor 3,83. Innerhalb dieser zweiten Gruppe reichte der Wert vom 1,15-Fachen bei rekursiver Fibonacci-Berechnung bis zum 23,12-Fachen bei einer zweidimensionalen Faltung.

Die Energiebilanz zeigt, wie sich der Aufwand zwischen den Funktionsblöcken verschiebt. Im Mittel über 20 Workloads und ohne Taktverteilung entfielen beim Referenzkern 57 % des Energiebedarfs auf den Speicher und 27 % auf das Holen, Dekodieren und Ausgeben von Befehlen. Beim Frostbite-Quad lagen diese Anteile bei 38 bzw. 6 %. Das On-Chip-Netzwerk und die Aufgabenverteilung beanspruchten zusammen 26 %, beim vollständigen 16-Kachel-Entwurf waren es 23 %. Die Werte stammen aus der Auswertung vor der Fertigung. Architect Labs plant Vergleiche mit breiteren Out-of-Order-Kernen und Mehrkernprozessoren sowie Tests mit SPEC und PARSEC. Vorgesehen sind außerdem eine FPGA-Testumgebung, ein erstes Betriebssystem mit Mehrprogrammbetrieb und Virtualisierung sowie die Veröffentlichung von RTL und Befehlssatz.

Frostbite ist mit einem ausgearbeiteten 7-nm-Layout ein konkreter Forschungsentwurf. Ob daraus ein Produkt wird, hängt vor allem davon ab, ob sich die errechneten Effizienzvorteile auf gefertigtem Silizium und gegenüber leistungsfähigeren Referenzprozessoren bestätigen. Am ehesten erscheint zunächst ein Spezialprozessor für gut parallelisierbare Aufgaben plausibel. Eine breit einsetzbare CPU würde zusätzlich ein ausgereiftes Software-Ökosystem für den eigenen Befehlssatz erfordern. Die angekündigte FPGA-Testumgebung und das geplante Betriebssystem sind erste Schritte in diese Richtung. Einen Termin für die Fertigung oder Markteinführung hat Architect Labs bislang nicht genannt.