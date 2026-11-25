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Mit A14 plant TSMC den nächsten vollständigen Technologiesprung nach der im vierten Quartal 2025 in die Serienfertigung überführten N2-Fertigung. Bei A14 kommt die zweite Generation der Nanosheet-Transistoren (Gate-All-Around) zum Einsatz. Die Vorserienfertigung soll 2027 beginnen, die Massenproduktion 2028. Für 2029 plant TSMC mit A13 und A12 zwei Weiterentwicklungen. A13 soll durch einen optischen Shrink die Chipfläche um rund 6 % reduzieren. Die Designregeln bleiben laut TSMC zu A14 kompatibel, sodass sich bestehende Designs leichter übertragen lassen. Änderungen am Zelllayout, darunter an der Metalllage M0 und den aktiven Transistorbereichen, sowie VT-Flex-Zellen sollen die Energieeffizienz gegenüber A14 um weitere 5 % steigern. A12 ergänzt die A14-Plattform um die rückseitige Stromversorgung mittels Super Power Rail (SPR).

Mit A14 strebt TSMC ein Full-Node Scaling an. Gegenüber N2P soll die Schaltgeschwindigkeit bei gleicher Leistungsaufnahme um 14 % steigen oder die Leistungsaufnahme bei gleicher Geschwindigkeit um 23 % sinken. Die Dichte gibt TSMC auf dieser Folie mit einem Plus von 25 % an. Auch beim High-Density-SRAM fällt der Zuwachs mit 28 % deutlich größer aus als bei den vorangegangenen Schritten von N5 auf N3E (+6 %) und von N3E auf N2 (+11 %). Laut Workshop-Notizen erreicht A14 rund 48 MBit/mm². Gegenüber N2 sollen außerdem die SRAM-Bandbreite pro Flächeneinheit um 38 % und die Energieeffizienz des SRAMs um 24 % steigen.

Mit NanoFlex Pro kombiniert TSMC kompakte, schnelle Boost-Zellen auf timingkritischen Signalpfaden mit stromsparenden Standardzellen für die übrige Logik. In einem separaten Workshop-Vergleich mit N2P weist TSMC für A14 mit NanoFlex Pro eine um 50 % höhere Energieeffizienz, eine um 22 % höhere Transistordichte im Layout und eine um 23 % höhere Logikdichte auf Silizium aus. Cadence und Synopsys haben laut TSMC den A14-Entwurfsablauf anhand eines Arm Cortex-A725 zertifiziert. Die Zertifizierung deckt die Synthese, Platzierung und Verdrahtung sowie die abschließenden Timing-, Leistungs- und Thermikprüfungen ab.

TSMCs Workshop-Vergleich von N2P und A14 Merkmal N2P A14 Nanosheet-Transistoren 1. Generation 2. Generation Full-Node Scaling laut TSMC Schaltgeschwindigkeit bei gleicher Leistungsaufnahme Referenz +14 % Leistungsaufnahme bei gleicher Schaltgeschwindigkeit Referenz −23 % Dichte laut Full-Node-Folie Referenz +25 % Bitdichte bei High-Density-SRAM Referenz * +28 % * , rund 48 MBit/mm² Separater Vergleich von A14 mit NanoFlex Pro gegen die N2P-Basis Energieeffizienz Referenz +50 % Transistordichte im Layout Referenz +22 % Logikdichte auf Silizium Referenz +23 % * Für den Zuwachs der SRAM-Bitdichte nannte TSMC die Fertigung in N2P und N2 als Referenz.

Über mehrere Fertigungsgenerationen hinweg stellt TSMC für HPC-Logikzellen eine Steigerung der Energieeffizienz um den Faktor 2,3 von N3P bis A12 SPR in Aussicht. Als Beiträge nennt TSMC Prozessverbesserungen, die gemeinsame Optimierung von Chipdesign und Fertigungsprozess (DTCO) sowie Optimierungen am Design selbst. Für die Speicherintegration führt die Workshop-Roadmap ab 2029 auch gestapelten SRAM in A14 auf. Für das ebenfalls ab 2029 geplante Stapeln zweier A14-Dies per SoIC stellt TSMC eine 1,8-fache Die-to-Die-I/O-Dichte gegenüber N2-on-N2 in Aussicht.

N2X spielt wohl kaum mehr eine Rolle

Auf dem TSMC Europe OIP Ecosystem Workshop spielte N2X kaum eine Rolle. TSMC rückte in München den Wechsel von N2P auf N2U, die rückseitige Stromversorgung bei A16 und den Technologiesprung mit A14 in den Vordergrund. Auf der im April vorgestellten Roadmap steht die auf maximale Taktraten ausgelegte N2-Variante weiterhin für 2027. Ob N2X tatsächlich in Kundenprodukten zum Einsatz kommt, bleibt offen. Eine Parallele gibt es zu N4X, ebenfalls einer auf hohe Taktraten zugeschnittenen Variante. Auch dort nennt TSMC öffentlich kaum konkrete Kundenprodukte. Für N4X weist der Konzern seit 2024 Serienfertigung aus.

Vergangene Woche berichteten wir darüber, dass AMD für die Desktop-Ryzen-CPUs alias "Olympic Ridge" auf TSMCs N2X-Prozess setzen soll. Diese sollen nach der Computex 2027 erscheinen. Die aktuelle Informationslage spricht aber nicht dafür, dass dies so eintreten wird, zumal auch an anderer Stelle Zweifel daran laut wurden.