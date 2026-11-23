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Intel nutzte die diesjährige Computex im Endkundenbereich unter anderem zur Vorstellung des Arc G3 und Arc G3 Extreme als Abwandlung von Panther Lake für den Handheld-Einsatz. Mit dem MSI Claw 8 EX AI+ (Test) haben wir uns einen Windows-Gaming-Handheld mit eben diesem Prozessor bereits genauer angeschaut. Die gut ausgewogene CPU- und GPU-Leistung wurde im Falle des Claw 8 EX AI+ mit einer guten Auswahl der restlichen Komponenten und einer hochwertigen Verarbeitung kombiniert. Allerdings sind die Preise von 1.650 Euro und mehr als portables Zweit-Gamingsystem kaum mehr zu rechtfertigen.

Um die Preise zumindest etwas senken zu können, plant Intel laut Videocardz eine Variante der Arc-G3-Serie, die als Arc G3 Play gänzlich auf die Performance-Kerne des Compute-Tiles verzichtet und stattdessen acht Efficiency-Kerne mit vier Xe3-Kernen kombiniert.

Gegenüberstellung des Arc G3 Extreme, Arc G3 und Arc G3 Play Modell CPU-Kerne Boost-Takt GPU-Kerne GPU-Takt Arbeitsspeicher Base Power Turbo Power Arc G3 Extreme 14 (2P+8E+4LPE) 4,7 GHz 12 2,3 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 35 W Arc G3 14 (2P+8E+4LPE) 4,6 GHz 10 2,2 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 30 W Arc G3 Play* 8 (0P+8E+0LPE)* noch unbekannt 4 noch unbekannt LPDDR5X (Takt unbekannt) - 8 - 25 W* * Vorläufige, nicht von Intel bestätigte Angaben. Die CPU-Konfiguration mit acht E-Kernen gilt als aktueller Kandidat. Der Leistungsbereich von 8 bis 25 W stammt aus früheren Informationen und ist für diese Konfiguration noch nicht bestätigt.

Der Arc G3 Play soll die bisherige Handheld-Serie von Intel nach unten abrunden und fällt gegenüber dem Arc G3 und Arc G3 Extreme deutlich abgespeckt aus. Während die beiden bestehenden Modelle jeweils 14 CPU-Kerne (2P+8E+4LPE) bieten, soll der Arc G3 Play mit nur acht Kernen auskommen. Nach aktuellen Informationen könnte Intel vollständig auf Performance-Kerne verzichten und stattdessen acht Efficiency-Kerne einsetzen. Noch deutlicher fallen die Einschnitte bei der integrierten GPU aus: Mit nur vier Xe3-Kernen stehen dem Arc G3 Play lediglich 40 % der Grafikeinheiten des Arc G3 und ein Drittel des Arc G3 Extreme zur Verfügung. Auch die maximale Leistungsaufnahme könnte mit 25 W niedriger ausfallen als bei den beiden größeren Modellen mit 30 beziehungsweise 35 W. Insgesamt deutet sich damit eine konsequent auf niedrigere Kosten und geringere Leistungsaufnahme ausgelegte Variante an, die allerdings insbesondere bei der Grafikleistung erhebliche Abstriche machen dürfte. Die endgültigen technischen Spezifikationen sind von Intel noch nicht bestätigt worden.

Mit dem Arc G3 Play könnte Intel seine bisher auf leistungsstarke und entsprechend teure Gaming-Handhelds ausgerichtete Arc-G3-Serie um eine deutlich günstigere Variante erweitern. Die Reduzierung auf nur noch vier Xe3-Kerne gegenüber zehn beim Arc G3 und zwölf beim Arc G3 Extreme sowie der mögliche Verzicht auf Performance-Kerne dürften allerdings mit erheblichen Leistungseinbußen einhergehen. Für weniger anspruchsvolle Spiele und ältere Titel könnte die Leistung dennoch ausreichen, insbesondere bei Auflösungen von 720p oder 800p und unter Zuhilfenahme von XeSS. Ein weiterer Vorteil könnte in der geringeren Leistungsaufnahme liegen, wodurch sich die Anforderungen an Kühlung und Stromversorgung reduzieren ließen. Ob Intel hierfür einen tatsächlich kleineren Chip verwendet oder lediglich bestehende Hardwareeinheiten deaktiviert, ist bislang nicht bekannt.

Wirklich günstige Handhelds dennoch unwahrscheinlich

Ein günstigerer Prozessor allein garantiert allerdings noch keine deutlich niedrigeren Verkaufspreise. Komponenten wie Arbeitsspeicher, SSD, Display, Akku und Bedienelemente machen ebenfalls einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten eines Windows-Handhelds aus. Dennoch könnte der Arc G3 Play den Herstellern mehr Spielraum bei der Kalkulation eröffnen, insbesondere wenn Intel den SoC deutlich günstiger anbietet und sich auch die übrige Ausstattung auf das Wesentliche beschränkt. Laut VideoCardz sollen Geräte mit dem neuen Prozessor für weniger als 800 US-Dollar möglich werden. Damit wäre zwar ein niedrigerer Einstiegspreis gegenüber vielen aktuellen Premium-Handhelds denkbar, von einem wirklich günstigen Windows-Handheld kann in diesem Preisbereich jedoch noch nicht gesprochen werden. Entscheidend wird sein, ob Intel und seine Partner die Einsparungen tatsächlich an die Käufer weitergeben und dabei eine für aktuelle Spiele ausreichende Grafikleistung bieten können.

Welche Änderungen Intel gegenüber den Panther-Lake-Prozessoren für die Arc-G3-Serie vorgenommen hat, könnt ihr bei uns ausführlich nachlesen.